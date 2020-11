TV2 tigger og ber': Siger nej hver gang

Michèle Bellaiche har ikke lyst til at være med i 'Vild med dans'

I utallige år har casterne på TV2, der står bag 'Vild med dans' forsøgt at få en helt bestemt person med om bord - nemlig tv-vært Michèle Bellaiche.

Hver gang har hun dog takket nej, og det er der en særlig grund til.

Det fortæller hun, da Ekstra Bladet møder hende forud for fredagens 'Vild med dans'.

- Jeg er blevet spurgt mange gange, og jeg er meget beæret over det, men jeg har sagt nej hver gang. Det kommer jeg til at fortsætte med, sagde hun med et smil og fortsatte med at fortælle, hvorfor hun ikke vil være med i danseprogrammet.

- Det er utrolig lang tid, man bruger på det. Og vi har lige grinet af det, for så siger casterne ofte, at man selv bestemmer, hvor meget tid man bruger, men der ved man jo bare, at når man står foran så mange mennesker og skal danse, så bruger man lang tid, siger hun og tilføjer:

- Og så er jeg så meget konkurrencemenneske, at så ville jeg glemme alt omkring mig, for så ville jeg blive så opslugt af det. Men jeg synes, det er interessant at se. Det har jeg gjort i mange år.

Michèle Bellaiche var i 'Vild med dans'-studiet for at støtte Emili Sindlev, som er hendes gode venindes datter. Foto: Mogens Flindt

Michèle Bellaiche fortalte samtidig, at det er mange år siden, at hun fik tilbuddet om at være med i 'Vild med dans' første gang.

- Første gang, jeg fik tilbuddet, var det ikke blevet vist i Danmark. Så der fik jeg tilsendt et VHS-bånd, så jeg kunne se, hvordan det så ud i Storbritannien, og der tænkte jeg bare: 'Ej, okay. Er jeg så gammel'? Det var allerførste gang, hvor man ikke vidste, hvad 'Vild med dans' var, sagde hun med et grin.

