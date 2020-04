TV2 trodser coronavirus: Filmer stadig

De seneste uger har TV2 udskudt programmer og optagelser på rad og række på grund af udbredelsen af coronavirus - heriblandt optagelser til datingprogrammet 'The Bachelor' og de færdigproducerede programmer 'Stormester' og 'Hjem til gården'.

Men trods udbredelsen af coronavirus og forbuddet mod at være mange mennesker samlet er TV2 lige nu i gang med at filme den nye sæson af serien 'Diamantfamilien', som sendes på TV2 Zulu.

Det bekræftede Elvira Pitzner, som man blandt andre følger i programmet, forleden på sin Instagram-profil.

'Hurraaaa for min elskede søster, som fyldte 27 år i går. Ps. Vi er gået i gang med at filme til en nye sæson af DF ('Diamantfamilien', red.)', skrev Elvira Pitzner.

Elvira Pitzner har bekræftet nyheden om den nye sæson på sine sociale medier. Foto: Per Lange

Følger myndighedernes anvisninger

Over for Ekstra Bladet bekræfter TV2, at de er i gang med at filme 'Diamantfamilien', og at de på nuværende tidspunkt har filmet det første afsnit af den nye sæson trods coronavirus.

'Fra TV2’s side kan vi oplyse, at der indtil videre er lavet en enkelt optagelse i forbindelse med programmet 'Diamantfamilien'', lyder det i et skriftligt svar fra TV2's presseafdeling.

'Denne optagelse blev udelukkende lavet, da det blev vurderet, at optagelsen kunne laves med god afstand og i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger', lyder det videre.

TV2 oplyser, at de i forhold til de øvrige optagelser afventer situationen.

Her ses castet i 'Diamantfamilien'. Fra højre: Elvira, Thalia, Katerina og Ofelia Pitzner. Foto: Mogens Flindt

Det vides endnu ikke, hvornår den nye sæson af 'Diamantfamilien' har premiere på TV2 Zulu.