TV2-tvillingerne: - Nu gør vi for alvor noget ved det

49-årige Anders og Torben Petersen inviterer igen seerne indenfor og deler ud af deres liv i to nye programmer med tvillingerne fra Holstebro, som lever identiske liv.

De to drømmer om at flytte permanent til Thailand, hvor deres kærester er fra, men hvis den drøm skal blive til virkelighed, kræver det, at det hele kan hænge sammen økonomisk.

Som seerne derfor kan se i TV2-programmerne, så kommer de i fremtiden til at gøre en ekstra indsats på YouTube, hvor de via kanalen Torbenfoto håber på at kunne tjene ekstra penge til et liv i Thailand.

Til Ekstra Bladet fortæller Torben, at det er 12 år siden, at han oprettede YouTube-kanalen, men i lang tid lå den mere eller mindre stille.

- De første år kom der kun to-tre videoer ud om året, så det er først i løbet af de seneste år, at vi for alvor er begyndt at gøre noget ved det, fortæller han.

Anders og Torben satser på, at de vil lægge fire videoer ud om måneden. Her kan seerne få et nærmere indblik i tvillingernes hverdag, når de ikke laver tv-programmerne.

- Vi lægger en del videoer op fra Thailand og hjemmefra, og vi laver noget vlog og lidt forskellige. Alt det, vi nu finder på, der kunne være sjovt at lave, siger Torben, der - ligesom sin bror - arbejder ved en lokal køkkenvirksomheden og har gjort det i mange år.

Mens Anders i flere år har været sammen med sin kæreste, Don, som han også er forlovet med, så var det først i løbet af 2019, at det lykkedes Torben at finde kærligheden. Det fortalte han for nylig til Ekstra Bladet.

Her mødte han 40-årige Nam gennem fælles bekendte, og efter flere måneders skriverier på Facebook, mødtes de og faldt pladask for hinanden.

- Hun er en ualmindeligt sød pige, og der sidder et godt hoved på hende, fortalte den forelskede Torben.

Nu håber de altså på, at de i fremtiden kan tjene penge nok til at sige deres job op og forlade Danmark til fordel for et liv i Thailand.