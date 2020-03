TV2 udskyder 'X Factor'

Regeringens udmelding om coronavirus torsdag aften får nu konsekvenser for 'X Factor' på TV2 de to kommende fredage.

TV2 har nemlig valgt at udskyde programmet - til at starte med i to uger.

'Efter gårsdagens udmeldinger fra regeringen står det klart, at situationen med corona i Danmark har nået et nyt niveau. TV2 følger naturligvis regeringens retningslinjer og har besluttet, at der ikke bliver sendt 'X Factor' i de kommende uger', lyder det fra TV2 i en pressemeddelelse.

'X Factor' i kovending

'Foreløbig udskydes 'X Factor' de kommende to fredage. Hvordan tingene ser ud herefter, vil TV2 tage stilling til, alt efter hvordan situationen i Danmark udvikler sig', lyder det videre i pressemeddelelsen.

Fredag i sidste uge blev 'X Factor' afholdt helt uden publikum. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Publikum tilbage

Onsdag kom TV2 ellers med meldingen om, at der fredag atter ville komme publikum i salen i 'X Factor', efter at sidste fredags program blev afholdt helt uden publikum

I stedet fortalte TV2, at man ville operere med et yderst begrænset publikum af tidligere deltagere samt de tilbageværende deltageres familie og venner.

- Der skal på ingen måde herske tvivl om, at vi ærgrer os over at måtte aflyse det livepublikum, der er med til at gøre ’X Factor’ til Danmarks største underholdningsshow. Hele holdet bag ’X Factor’ har kæmpet for at sikre forholdene i studiet, så vi kunne tage imod publikum igen, men i den her situation er der simpelthen et større hensyn vi må tage, sagde Lotte Lindegaard, der er programdirektør på TV2, i den forbindelse.

Coronakaos flytter 'X Factor'-finalen

De danskere, der har købt billet til 'X Factors' liveshows, vil ifølge TV2 kunne få deres billetter refunderet gennem Ticketmaster.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra dommere og deltagere, men det har i skrivende stund ikke været muligt.