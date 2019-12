TV3 dropper kæmpesucces: - Det er fuldstændig ligegyldigt

I programmet snart 16-årige historie har det altid været så sikkert som amen i kirken, at Paradise Hotel kunne ses på TV3 klokken 22.00 hver aften, mens sæsonen løber over skærmen.

Den 16. udgave af programmet bliver for første gang ikke vist på flow-tv, men udelukkende på NENTs streamingtjenester ViaFree og Viaplay.

- Vi har i denne sæson valgt, at 'Paradise Hotel' 2020 vises på Viafree og Viaplay for at styrke de to brands, sagde kommunikationschef hos Nordic Entertainment Group Mette Barnes til Ekstra Bladet, da det blev offentligt, at programmet blev fjernet fra tv-kanalen.

Samtidig afviste hun, at det var starten på enden på knaldeprogrammet.

- 'Paradise Hotel' har i alle sæsoner være en stor succes hos NENT. Men som altid kan vi ikke udtale os om kommende sæsoner af vores indhold, lød det fra Mette Barnes.

Sammenligner det med pladebranchen

Til forpremieren på den kommende sæson spurgte Ekstra Bladet programmets vært om hendes holdning til ændringen.

- Det er fuldstændig ligegyldigt, hvor det bliver sendt, hvis du spørger mig, lød det det fra tv-værten.

- Det er en overgang, som folk skal vænne sig til ligesom med pladebranchen, der også blev digitaliseret. Det er en overgang, hvor folk tænker, lyder det, mens hun laver en sjov grimasse og forsikrer, at det ikke er, fordi programmet mangler seere.

