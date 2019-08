TV3 kaldte det en stor succes: Nu er der dårligt nyt

TV3 kommer ikke til at vise 'Love Island' til efteråret. Om der overhovedet kommer en sæson to af realityprogrammet er usikkert

Der var smil og glæde hos både TV3 og vinderparret Julie Melsen og Oliver Erngart, da finalen på sidste års 'Love Island' rullede over skærmen i Danmark.

Tv-seerne havde ganske vist svigtet sæsonen igennem, men på streamingtjenesten Viaplay og på Viafree havde programmet været en bragende succes, kunne programdirektør hos TV3, Kenneth Kristensen, fortælle.

- For os er det en pissegod historie, som jeg har svært ved ikke at være stolt over, sagde han til Ekstra Bladet.

Programmet blev filmet i efteråret 2018, men der kommer ikke til at være en gentagelse dette efterår.

- Vi kan bekræfte, at der ikke kommer en ny sæson af 'Love Island' til efteråret. Derudover har vi ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt, siger Kenneth Kristensen til Ekstra Bladet.

Også Lisbeth Østergaard, der var vært på 'Love Island' i efteråret bekræfter, at 'Love Island' er sat på pause.

- Der er alligevel ikke planlagt optagelser til 'Love Island' i år, så det giver mig et frirum til at prøve kræfter med andre ting, siger hun til Ekstra Bladet.

Julie Melsen og Oliver Erngart vandt den første sæson og delte 250.000 kroner. Om der kommer en sæson to er nu usikkert. Foto: TV3

Hul i sendefladen

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var man ellers hos TV3 begyndt planlægningen af den svære to'er, der skulle være kommet til efteråret ligesom den første sæson.

Hvad der er sket, vides ikke, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger er en mulig anden sæson foreløbig skubbet til foråret eller den tidlige sommer, og al planlægning er sat i bero.

Det efterlader et hul i sendefladen, som muligvis kan blive fyldt ud af 'Paradise Hotel'. Normalt vises det populære realityprogram altid i årets første halvdel, men TV3 har, som Ekstra Bladet tidligere har kunnet fortælle, allerede en sæson i kassen, som er klar til affyring.

Den blev filmet i foråret og har blandt andre Türker Alici, Jonas Ptak og såmænd sidste års 'Love Island'-vinder Oliver Erngart på deltagerlisten.

