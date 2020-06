TV3 med trist nyhed

For kun anden gang siden 1998 kan danskerne se frem til et år uden 'Robinson Ekspeditionen'.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var der fundet deltagere til 2020-sæsonen, der i forbindelse med coronakrisen blev udskudt. Nu oplyser NENT Group, der står bag TV3, i en pressemeddelelse, at sæsonen er helt afblæst.

- Vi er utroligt ærgerlige over, at optagelserne til 'Robinson Ekspeditionen' ikke kan gennemføres i år. Vi havde virkelig håbet på, at en udskydelse af optagelserne gjorde det muligt, men covid-19 er fortsat en global pandemi, og vi vil ikke risikere sikkerheden for vores crew og deltagere, siger programdirektør Kenneth Kristensen.

Vi skal helt tilbage til 2012 for at finde det seneste år uden det ikoniske program. Dengang valgte man frivilligt at tage en pause for at evaluere konceptet, og man kom frem til, at programmet havde mistet fokus på sin helt centrale kerne: overlevelsen på den 'øde' ø.

Det har den mangeårige vært, Jakob Kjeldbjerg, tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Tre af programmets store profiler gennem tiderne: Richard Asklund, Sonny Rønne Pedersen og Dan 'The Man' Marstrand. Foto: Linda Johansen

Det fik nedgangen i seere under kontrol, og Kenneth Kristensen understreger, at aflysningen ikke betyder, at man nu lægger formatet i graven. Tværtimod.

- Vi ser i stedet frem mod næste år, hvor vi forhåbentligt kan produceret den 22. sæson af 'Robinson Ekspeditionen' til udsendelse i efteråret 2021, pointerer programdirektøren.

'Robinson Ekspeditionen' har været kanalens guldkalv i mange år og trækker stadigvæk hundredtusindvis af seere. Foto: TV3

Her vil 50-årige Jakob Kjeldbjerg formentlig atter være at finde i rollen som vært. En rolle han har haft siden 2005, og som han sidste år i forbindelse med sin 50-års fødselsdag fortalte til Ekstra Bladet, at han håbede at bestride en god rum tid endnu.

- Mine prioriteter ændrer sig i denne her periode. Jobmæssigt handler det for mig om at holde 'Robinson Ekspeditionen' kørende, så de mange fans har den at hygge sig med i så mange år som muligt, sagde han og tilføjede.

- Men jeg drømmer ikke om alle mulige andre tv-jobs, som jeg førhen gjorde. Det har ændret sig. Der er jeg bare ikke mere.

