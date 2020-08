TV3 truer: Vil droppe 'Fangerne på Fortet'

Det var med pomp og pragt, at TV3 sidste år kunne annoncere, at man gav comeback til 'Fangerne på Fortet'.

Men allerede før programmets premiere, der sker i aften, slår man nu fast, at man ikke kan stå inde for formatet, som det er nu.

I 'Fangerne på Fortet' indgår nemlig diverse krybdyr og blandt andet tre tigre i bur. Dyrene indgår som en slags rekvisit i programmet, hvilket åbenbart kommer bag på kanalen, der optog hele sæsonen for et år siden.

- Vi ønsker ikke, at brugen af vilde dyr skal indgå i vores programmer fremadrettet, og vi har derfor besluttet, at vi ikke ønsker at producere mere 'Fangerne på Fortet', hvis vilde dyr er en del af konkurrencerne og omgivelserne på Fort Boyard, siger Kenneth Kristensen, programdirektør hos NENT Group i Danmark, der står bag TV3, i en pressemeddelelse.

Deltagerne i aftenens afsnit af 'Fangerne på Fortet'. Foto: Anthon Unger/NENT

Tigrene fragtes fra et reservat i Frankrig og tilbringer to måneder på fortet, mens der filmes, og det er helt ude i hampen, mener Gitte Buchhave, der er direktør i World Animal Protection Danmark.

- Det er helt uacceptabelt i 2020, at vilde dyr bruges i forbindelse med underholdning. Derfor er det også positivt, at TV3 og NENT Group nu siger, at de ikke fremadrettet vil bruge dyr vilde dyr i deres programmer, siger hun til Ekstra Bladet.

Det er ikke kun til den danske udgave af ’Fangerne på fortet, der er blevet fragtet vilde dyr ud til Fort Boyard, og Animal Protection Danmark håber nu, at produktionsselskaber fra andre lande vil lære af Danmark og stoppe med at bruge vilde dyr til at underholde tv-seerne.

- Det er grotesk at bruge dyr til det. Det er tiden løbet fra. Det har NENT Group indset nu, og de er faktisk gået skridtet videre og har bedt os om at hjælpe med at sikre dyrevelfærd i deres produktioner fremadrettet. Det er vi naturligvis glade for, siger Gitte Buchhave.

- Bør TV3 efter din opfattelse helt droppe at vise den kommende sæson af ’Fangerne på fortet’, hvor der er dyr med?

- Skaden er sket, kan man sige. Tigerne har levet et frygteligt liv, mens det ene produktionsselskab efter det andet optog. For os er det vigtigt at se fremad nu og sikre, at det ikke sker igen. Hverken i danske programmer eller i nogle andre, siger Gitte Buchhave.

Tigrene hopper ind i deres bur, så konkurrencen kan begynde. Foto: Screendump/Nent

Ekstra Bladet forsøger at få en uddybende kommentar fra programdirektør Kenneth Kristensen.