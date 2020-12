Tvunget i isolation

Asta Björk er nødsaget til at holde sin juleaften i isolation

I år bliver for mange en noget anderledes jul grundet coronapandemien.

Det gælder også for 'Vild med dans'-stjernen Asta Björk, der oprindeligt kommer fra Island.

Asta Björk har nemlig ikke noget familie i Danmark og tager derfor hjem til Island til jul.

Det betyder dog også, at hendes jul kommer til at foregå i isolation, da hun grundet de gældende indrejseregler skal starte sit ophold med at gå i karantæne.

Ude af 'Vild med dans': - Frygteligt!

- Jeg holder jul i isolation med min mor, lyder det fra 'Vild med dans'-deltageren, da Ekstra Bladet møder hende på den røde løber forud for lørdagens 'Vild med dans'.

– Jeg har ikke noget familie her, så det ville være lidt trist at holde alene. Men min mor arbejder hjemme og vil gerne gå i isolation med mig, min søster og stedfar, fortalte Asta Björk videre.

Asta dansede sammen med Faustix i dette års 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

Selvom julen dermed bliver en anelse anderledes for Asta Björk og hendes familie, bibeholder de deres traditioner og skal blandt andet have traditionel, islandsk julemad.

- Vi spiser ikke flæskesteg. Vi spiser and eller hamburgerryg. Det er der mange, der laver. Og så med brune kartofler og rødkål til, sagde hun med et grin.

I årets 'Vild med dans' dansede Asta Björk sammen med dj og producer Faustix. De blev stemt ud efter syv programmer.

Stopper: Går nye veje