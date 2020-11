Tvunget til afbud i aften: - Jeg blev lidt skræmt

Den skulle have stået på dans og god musik i aften for skuespilleren Janus Bakrawi, der i dette års 'Vild med dans' bliver svinget rundt af Karina Frimodt.

Afbud i aften: 'Vild med dans' ramt af corona

Men den professionelle danser har været i nærheden af en person, der er smittet med corona og er derfor sendt i karantæne.

Det betyder, at parret et tvunget til at melde afbud til aftenens dansekonkurrence, og det, synes Janus Bakrawi ikke overraskende, er hamrende ærgerligt.

- Jeg er helt med på, at der er corona, men det er virkelig mærkeligt, når man bliver ramt af virussen inde i den virkelighed, der hedder 'Vild med dans'. Jeg synes, at vi har været meget påpasselige og har taget hensyn til corona. Og nu hvor jeg på den måde er personligt ramt, synes jeg faktisk, at jeg blev lidt skræmt. Det kommer pludselig tæt på, siger Janus Bakrawi til Ekstra Bladet.

Vælter sig i tilbud

Den dansende skuespiller er lige som sin dansepartner sendt i karantæne.

- Jeg blev testet i går, skal i dag og igen i morgen. Jeg gør bare, som jeg får besked på i den her situation. Og så må jeg bestille masser af take away i mens. Jeg ringer efter noget sushi og noget, der kan blive stillet foran min dør, siger Janus Bakrawi, der ikke har symptomer på corona.

Sammen med Karina Frimodt skulle han i aften have danset quickstep.

- Jeg har seriøst knoklet på den dans. Jeg har revner under fødderne, så jeg måtte til fodlæge. Endelig i går efter træning syntes jeg, at den sad der, og så skal vi ikke en gang danse, siger han og sukker.

- Ja, det er godt nok trist! Mega ærgerligt! Jeg håber bare, at ingen af os er smittet, så vi kan komme i gang igen. Jeg glæder mig meget til, vi skal danse personlig dans i næste uge. Vi skal danse moderne. Det har jeg aldrig prøvet før, så det ser jeg virkelig frem til, siger Janus Bakrawi.

Trist fredag

Hans dansepartner er her fredag morgen ramt af en blanding af tristhed og taknemmelighed.

- Jeg er lige vågnet her fredag morgen. Normalt er jeg fyldt af spænding og nerver, men i dag er jeg virkelig bare trist indeni. Er så ked af vi ikke kan danse vores dans i aften, som vi har trænet på og glædet os til at vise seerne, og det bliver svært at sidde stille og se programmet på skærmen, når man egentlig stadig er med i programmet og mest af alt, har lyst til at danse rundt på det flotte dansegulv sammen med Janus, siger hun via TV2 og fortsætter.

- Men jeg er så taknemlig for den måde TV2 og Mastiff har taklet situationen på, det er det helt rigtige ikke at tage nogle chancer! Og jeg er så taknemmelig over, at vi får lov til at fortsætte i programmet, og jeg krydser ALT og håber inderligt, at de to tests er negative, så Janus og jeg kan starte på en ny dans på mandag, siger Karina Frimodt.