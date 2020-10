Tvunget ud af tv-program

Det var lige før, at man fandt en kleenex frem, da Lenny Pihl og Melina Buur begge valgte 'hjertet' og dermed sammen forlod Dplay-programmet 'Singletown'.

Men sandheden var langtfra, som man så den på skærmen. Her fremgik det, at det var Lenny og Melinas eget valg. I virkeligheden blev de tvunget til at forlade programmet.

Det afslørede Lenny Pihl, da han sammen med Melina Buur gæstede Ekstra Bladet.

- Fuck det, seerne har fortjent at vide sandheden. Jeg får at vide, at jeg ikke må vælge en tom boks (så man bliver i programmet, red.), men at jeg skal vælge et hjerte, for Melina kan ikke tåle at være derovre mere. Det var der en psykolog, som kom og fortalte mig derinde, siger Lenny Pihl i videoen, som kan ses over artiklen.

Han fortsætter:

- Så skal vi få det til at se ud, som om at det er noget, vi selv har valgt og bla-bla-bla.

Send mig en bøde

At afsløre sådan nogle ting kan betragtes som kontraktbrud, men det er den tidligere 'Paradise Hotel'-vinder bedøvende ligeglad med.

- Det var ikke med min egen gode vilje at trække stikket. Jeg ville gerne være blevet derinde, men der var en psykolog, der havde sagt stop for Melinas skyld, fordi hun ikke havde det godt derinde. Sådan er det, og så kan de bare sende mig en bøde. Nu har jeg sagt det. Folk fortjener sandheden, siger Lenny Pihl.

Melina Buur har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at hun efter programmet har lidt af angst og depression, som hun ikke vil give programmet skylden for alene, men hun betragter det som 'en trigger' for det. Derfor er hun også afklaret omkring, at psykologen traf det rigtige valg.

- Når jeg kigger på, hvordan jeg har det nu, så er jeg glad for, at det blev stoppet, men på den anden side er jeg også ærgerlig over, at Lennys oplevelse blev ødelagt. Min var jo allerede ødelagt, siger hun.

Se Lenny Pihl fortælle om sandheden bag deres exit i videoen over artiklen.

Hos Discovery Networks Danmark bekræfter man, at Melina Buur blev tilset af en psykolog.

- I realityprogrammer som 'Singletown' har produktionsselskabet altid tilknyttet en psykolog, som kan træde ind, hvis der er behov.

- Det er korrekt, at psykologen anbefalede, at Melina skulle forlade programmet. Dette tog produktionsselskabet en snak om med både Melina og Lenny, som valgte at følge psykologens råd, hvorefter de begge i parceremonien vælger hjerte og forlader programmet, siger kommunikationschef- og pr-chef Lena Bøgild.

'Singletown' kan ses på streamingtjenesten Dplay.