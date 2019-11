Ude af 'Bagedysten': - Ikke så klogt

Bubber afslører: Har gjort barnepigen gravid

Det gik helt i kage for den 31-årige Rikke Baun Plougmann i de to første udfordringer i semifinalen i 'Den store bagedyst'.

Først brændte hendes kagebunde på, så hun pludselig fik meget travlt, da hun i første udfordring skulle lave 50 minikager til en bryllupsreception, og efterfølgende klaskede hendes franske bryllupskage, croquembouche, helt sammen i den anden udfordring.

I den tredje udfordring, hvor Rikke kastede sig ud i en klassisk bryllupskage, gik det straks bedre, men desværre var mesterværket ikke nok til at sende hende videre til finalen.

Rikke tog dog nederlaget med oprejst pande, da hun også så noget positivt i at blive sendt hjem.

- Det var en lidt ambivalent følelse, for på den ene side var jeg så skuffet over at skulle ud så tæt på finalen, men på den anden side var jeg også rigtig lettet. Jeg glædede mig så meget til at komme hjem og være sammen med min familie uden at tænke på kage, fortæller Rikke til Ekstra Bladet.

- Min familie var jo blevet lidt negligeret i de ni-ti uger, jeg havde været med i 'Den store bagedyst', så jeg glædede mig til at fokusere på dem igen. Også fordi jeg samtidig havde rigtig travlt på mit job som revisor oveni, så jeg havde MANGE ting at jonglere med i den periode. Derfor var det dejligt at komme hjem for at slappe af, fortsætter hun.

Ikke overrasket

Selvom Rikke bestemt var ærgerlig over at ryge ud lige inden finalen, var hun ikke overrasket over, at det netop var hende, der blev valgt fra i lørdagens afsnit.

- Jeg havde jo virkelig mange udfordringer, og det hele gik lidt galt den første dag. Derfor kom det ikke bag på mig, at jeg røg ud, for jeg havde godt på fornemmelsen, at det hele ikke kunne reddes, selvom jeg lavede et fantastisk mesterværk på andendagen. Lige meget hvor god den ville være, så var jeg stadig lidt bagud på point, forklarer hun.

- Jeg tror, at det havde krævet, at en af de andre skulle falde med deres kage på vej til slottet eller noget i den stil, hvis jeg skulle være gået videre. Og det ville jo heller ikke være vildt fedt at vinde på den måde. Det er federe at bage de andre ud, griner Rikke.

Hun ærgrer sig over, at hun ikke tænkte anderledes, da de 50 minikager skulle laves, idet det blev en for stor mundfuld.

- Den bestod af så mange elementer, hvilket ikke var så klogt. Da jeg så, hvad de andre havde valgt, kunne jeg godt se, at det var meget smartere. Så jeg skulle have valgt noget andet for at gøre det nemmere for mig selv. Derfor spændte jeg egentlig bare lidt ben for mig selv, fortæller hun og tilføjer så:

- Jeg var til gengæld sindssygt glad for, at jeg lavede noget godt på dag to, så jeg kunne gå derfra med oprejst pande og være stolt af den sidste kage. Derfor var jeg ikke helt så træt af det hele, fordi jeg fik afleveret noget så godt som mesterværket. Det er jeg bare vildt glad for.

Bager fortsat

Rikke har under deltagelsen i 'Bagedysten' bagt flere kager, end andre gør på flere år, men det har ikke betydet, at hun nu er blevet træt af at stå i køkkenet.

- Jeg har bagt en bryllupskage til min far, som blev gift i sommers, jeg har bagt til barnedåb, og så har jeg bagt en masse herhjemme, Jeg nyder stadigvæk at bage, og jeg synes, at det er vildt hyggeligt og afstressende i en travl hverdag, fortæller Rikke, der dog ikke har planer om at droppe sit revisor-job for at satse på bagningen.

- Jeg har et job, jeg er glad for, så det vil jeg ikke vælge fra. Jeg har det dog sådan, at hvis der dukker et spændende tilbud op om et eller andet, så er jeg bestemt åben for det. For jeg synes, at det er helt vildt sjovt, og det er en spændende verden. Så nu må vi se, hvad fremtiden byder, men indtil videre er det på hobbyplan, fortæller hun.

Rikke glæder sig meget til, at tre bliver til fire inden længe.

I øjeblikket er der dog også noget andet, der fylder i Rikkes liv. Hun og hendes mand, Steffen, bliver nemlig forældre for anden gang i starten af det nye år. De har i forvejen sønnen Holger på to år, som dermed snart kan kalde sig storebror til lillesøster Solvej.

- Jeg har termin i starten af januar, så der er efterhånden ikke så længe til. Det har været en super god graviditet, så det har bare været dejligt. Selvfølgelig kan jeg mærke, at det bliver tungere og tungere, men jeg har ikke haft nogen gener overhovedet. Min første graviditet var dog også rigtig god, så jeg har været heldig på det punkt, lyder det fra Rikke.

Se 'Den store bagedyst'-finalen næste lørdag klokken 20.00 på DR1.

