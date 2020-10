Ude af kontrol: Tårerne fik frit løb

'Vild med dans'-dommeren Marianne Eihilt sad med følelserne ude på tøjet, da hun skulle vurdere Wafande og Mie Moltke i fredagens 'Vild med dans'.

Underholdningsprogrammet blev afviklet i Knæk Cancers tegn, og det fik tårerne frem, så Marianne Eihilt i den grad lignede en, der kunne bruge en pakke Kleenex.

- Jeg bliver bare rørt nogle gange, når jeg synes, det hele går op i en højere enhed, og det synes jeg specielt var tilfældet i dag med Wafande og Mie, hvor der er en fantastisk smuk sang, og den måde, de udfører det på med deres blikke og ansigter, det gik lige i hjertet, erkendte Marianne Eihilt efter programmet, da Ekstra Bladet fangede hende.

Her fortalte hun, at det simpelthen ikke er noget, hun selv kan styre.

- Det er ikke noget, jeg ser komme, det sker bare lige pludselig. Jeg prøver at skjule det, og det går virkelig dårligt. Jeg er nok meget følsom, jeg sætter meget pris på alt det, jeg har, lød det fra Marianne Eihilt.

- Hvordan har du det med at åbne for tårekanalerne foran hele Danmark?

- Det er fuldstændigt ude af kontrol, når jeg gør det, og jeg er glad for, at jeg ikke skulle udtale ved det sidste par, for der havde jeg det sådan igen, forklarede hun og fortsatte:

- Det har jeg det fint nok med, jeg tror ikke, jeg er den eneste i salen, der har det sådan, når jeg ser sådan noget. Sarah (Grünewald, red.) fik også pludselig gråd i stemmen.

Det var i det hele taget en god og rørende aften for Marianne Eihilt, der fik et ønske opfyldt, da hun fik lov til at give feedback til Hilda Heick - noget hun havde håbet på at få lov til i et stykke tid.

- Hun har virkelig rørt mig, og det er kommet lidt bag på mig. Det er jo ikke, fordi Hildas dans er den flotteste, og jeg kan godt se, at der er nogle begrænsninger, når man har nået den alder, hun har. Men hun gør det enormt flot i forhold til sin alder. Hun har bare rørt mig hver eneste gang, og det havde jeg bare lyst til at sige til hende, sagde Marianne Eihilt med et smil.