Ude af 'Vild med dans': - Frygteligt!

Lørdag blev tiende og sidste gang, Sara Bro og Morten Kjeldgaard fik lov til at kæmpe med om at vinde 2020-udgaven af 'Vild med dans'

Sara Bro og Morten Kjeldgaard måtte sige farvel til 'Vild med dans' denne lørdag.

Efter en wienervals og en maratondans endte parret i omdans, og her tabte de til Albert Rosin Harson og Jenna Bagge. Det er ikke helt gået op for Sara og Morten, da Ekstra Bladet taler med dem kort efter.

- Sidste gang var vi meget overraskede over, at vi gik videre, så der gik lige lidt tid, før vi forstod det, og jeg tror, det er det samme, vi er ude i nu. Vi har måske ikke 100 procent forstået, at vi er røget ud, selvom vi jo godt vidste, at der var en okay chance for, at det ville ske, lyder det fra Morten.

I ugen op til var parret nemlig udråbt af bookmakerne som favoritter til at ryge ud, og de odds havde de også selv fulgt lidt med i i løbet af ugen - hvor de knoklede for at blive klar til at kæmpe for livet.

- Jeg kan slet ikke huske det hele. Det har været så hårdt, siger Sara, mens Morten kalder det 'den hårdeste uge' indtil nu.

Sara og Morten måtte sige farvel lørdag aften. Foto: Mogens Flindt

'Frygteligt'

I sidste ende måtte de dog i omdans, og her var det altså ikke deres navne, der blev råbt op.

- Det var frygteligt. Man står og håber og prøver at se, om man kan mærke det inden eller læse værterne, og det var jo samtidig også en frygtelig situation at stå der, for man håber jo også, at Albert og Jenna går videre. Det gik op for mig, da vi første gang var i omdans, hvor Kristian røg ud, og vi gik videre. Der tænkte jeg, at det var forfærdeligt, at vi var årsag tli, at han røg ud, siger Sara Bro.

Udstemningen betyder, at Sara og Morten kan bruge deres søndag på at sove længe. Men det er egentlig ikke noget, de jubler over.

- Vi er kede af, at vi ikke skal tidligt op i morgen og danse, til vi græder og bløder, siger Morten.

Færdige i 'Vild med dans'

Under interviewet går det op for Sara Bro, at lørdagens exit får en stor betydning for hendes normale karriere.

- Jeg har jo et arbejde, som jeg skal tilbage på. Jeg laver podcast mandag og tirsdag, og onsdag, torsdag og fredag skal jeg så lave julemorgen på P3. Det skal jeg forberede. Jeg sagde, at det kunne jeg, hvis jeg røg ud, men ikke hvis jeg gik videre, siger hun.

- Hvordan har du det så med, at du skal lave det?

- Det går først op for mig nu. Men det er supernice. Det er altid nice at sende live på P3, slutter hun.

Hvem der ender i finalen i 'Vild med dans', kan du se, når TV2 sender semifinalen næste lørdag.