Ude af 'X Factor': Det er skide åndssvagt

Den syngende stewardesse Anja Nynne blev første offer i 'X Factor', da Thomas Blachman fredag aften sendte hende hjem.

Det skete efter omsang mod 15-årige Oliver.

- Det er så sjovt at være med, men ved du hvad. Jeg er gået ind og gjort mit bedste. Jeg har virkelig givet mit hjerte i aften og virkelig givet mit bedste, så det kunne ikke være bedre, indledte en rolig og afklaret Anja Nynne.

Eller sådan ville kun gerne fremstå. For efter at være blevet presset lidt på maven, erkendte hun, at hun selvfølgelig også var skuffet over at ryge ud som den første. Ja, faktisk syntes hun, at det var unfair.

- Jeg synes, det er en smule unfair, for jeg synes ikke, jeg var den dårligste - uden at sige noget dårligt om de andre. Men I can sing, fortalte hun og tilføjede.

- Men ved du hvad? That's the name of the game. Det er også en popularitetskonkurrence, og det er jeg nok røget på.

- Men er det ikke underligt, at man ryger ud, hvis man synger bedre?

- Det er skide åndssvagt, men det vidste jeg også, da jeg meldte mig til programmet. Det er måske 50 procent, hvordan du synger, og 50 procent hvad folk synes om dig.

Se hele interviewet med Anja Nynne i videoen over artiklen.