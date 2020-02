Ude af 'X Factor': - Fortryder meget

Desværre for Roya blev det fredag aften et farvel til 'X Factor'

Det startede godt for 16-årige Roya i fredagens afsnit af 'X Factor'. Efter hendes performance lød positive kommentarer fra både Oh Land og Ankerstjerne:

- Du er født til at stå på en scene. Du er fuldstændig fri, og det er derfor, du fungerer så godt. Det er en gave at få så fri en fugl, lød det fra Oh Land.

- Hvis man ved, hvordan man skal bruge dig, så kan det blive noget helt vanvittigt, tror jeg, fortsatte Ankerstjerne.

Blachman var dog mere skeptisk i forhold til den unge rapper, men hun endte alligevel med at få en af de berygtede stole i 'Five Chair Challenge'.

Efter Karen Marie havde været på scenen, blev det dog Royas tur til at forlade det populære DR-program.

- Det gik ikke rigtig op for mig, at jeg var med i 'X Factor', før det kom på tv. Så jeg har fundet ud af, at jeg tog det ret meget forgivet. Jeg fortryder derfor meget, at jeg ikke øvede mig noget mere undervejs. Jeg ved, at jeg kunne have gjort det bedre, hvis jeg havde brugt mere tid på det, så det er virkelig øv, forklarer Roya til Ekstra Bladet.

- Jeg havde det stramt med at ryge ud, men de andre var også rigtig gode, så de fortjente det lige så meget som mig. Så jeg kunne ikke sige, hvem der skulle være røget i stedet for mig. Vi var alle gode, så det handlede jo egentlig bare om, hvem Blachman kunne lide, fortsætter hun og tilføjer:

- Ankerstjerne var jo ret vild med mig, så jeg er da lidt ærgerlig over, at det ikke var ham, der skulle bestemme. Han er nok lidt mere til rap end Blachman, så jeg tror, jeg ville have haft en større chance for at gå videre hos ham. Blachman er mere til almindelig sang end rap og et vildt show. Jeg performede jo også en almindelig sang, og der ville jeg hellere have performet en rap-sang, da det er meget mere mig.

Roya er ikke afvisende over for, at hun kunne være klar på endnu en omgang 'X Factor' for at vise, at hun kan gøre det bedre end denne gang. Om hun vender tilbage, må fremtiden vise.

