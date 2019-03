Ude af 'X Factor': Her er deres reaktion

'X Factor blev en kort fornøjelse for bandet Dr. Rolf & Kanylerne.

Allerførste liveshow blev nemlig også endestationen for bandet.

Selvom 'X Factor'-eventyret blev kort, havde Dr. Rolf & Kanylerne masser af smil på læberne, da Ekstra Bladet mødte dem umiddelbart efter deres exit.

- Vi har gjort, hvad vi kunne, så vi har det faktisk godt. Vi ved jo, at vi røg ud, fordi de unge er så skide dygtige, og det er jo godt for fremtiden. Det er en stor glæde for os at se alle de her unge, lød det fra forsangeren Ole.

Ikke klar til band

Ifølge Rolf & Kanylerne er der nok en bestemt årsag til, at de røg ud som de første. Danmark var ifølge dem åbenbart ikke klar til et band i 'X Factor.

- Måske tager det lidt tid for danskerne at blive klar til at se et band i 'X Factor'. Det er ikke set før, og det er aldrig noget man har prøvet før. Det tager måske lidt tid at få det ind for et bredere publikum. Vi lyder nok lidt specielle, og det kan måske for mange være svært at leve sig ind i, lød det fra Jens, der er en del af bandet.

- Vi er rigtig skuffede, men vi er samtidig også okay med det, lød det videre fra Ole.

Selvom de allerede nu må sige farvel til 'X Factor', har deres deltagelse ifølge bandet dog også allerede bragt rigtig mange gode ting med sig.

- Vi spiller videre, og vi skal ud at spille. Det har været hele formålet. Danmark skulle gerne lære os at kende, så vi kan komme ud at spille. Vi er klar, hvis Danmark ringer. Vi spiller, fordi vi ikke kan lade være, og nu har vi mærket, at vi ikke behøver at ringe rundt, for folk begynder at ringe til os. De vil spørge, om vi vil komme ud og spille, i stedet for at vi skal spørge. Det er dejligt, lyder det fra Ole.

- Vi elsker opmærksomheden, lyder det kækt fra Jens.