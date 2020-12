Udlandet raser: Fjerner dansk reality

Dansk Dplay: Ingen ændringer her

PR-chef hos Discovery Networks Danmark, Lena Bøgild, oplyser, at man ikke kommer til at fjerne 'Ex on the Beach' sæson et fra den danske udgave af Dplay. Hun oplyser derudover på mail:

'Discovery tager skarpt afstand fra kommentarer og adfærd af sexistisk og diskriminerede karakter. De omtalte klip fra sæson 1 af ’Ex on the beach’ er taget ud af kontekst, hvilket i vores optik giver en forkert fremstilling af de aktuelle situationer.

Ser man programmerne, hvor klippene stammer fra, i sin helhed, vil det efterladte indtryk efter vores overbevisning ikke være, at der her er tale om hverken sexistisk eller diskriminerede adfærd, der blåstemples i programmerne.

Programmer som ’Ex on the beach’ er ét øjebliksbillede på den unge generation i den tid, vi lever i, og ser man programmerne i sin helhed, vil man også se, at de medvirkende selv italesætter, når nogen optræder forkert og uacceptabelt. Det er efter vores overbevisning situationer som disse, der også kan være med til at skabe debat i den yngre generation i forhold til, hvor grænserne går, og hvordan man opfører sig overfor hinanden.'