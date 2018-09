Udskældt DR-program flytter TV Avisen

Sidder du og venter på nyt om stormen Knud eller Donald Trumps seneste eskapader, så må du væbne dig med tålmodighed i aften på DR1.

TV Avisen må nemlig vige pladsen på skærmen klokken 21 for at give plads til det udskældte talentprogram 'Live'.

'For at gøre plads til 12 optrædener bliver sendetidspunktet for første afdeling af LIVE fredag aften udvidet med en halv time til klokken 21.30. Det betyder derfor, at TV Avisen og Vores Vejr skifter sendetidspunkt til 21.30, hvorefter LIVE igen vil overtage skærmen med den spændende afgørelse', skriver dr.dk.

Ikke en gang populære 'X Factor' formåede at rykke på TV Avisen, men det kan det program, som DR selv har udviklet altså godt.

'Live' har fået hårde ord med på vejen fra starten. Blandt andet fordi alle dem, der streamer programmet, ikke har haft ordentlig mulighed for stemme.

På DRs Facebook side er der også i aften hårde ord fra seerne.

Heldigvis er der også glade seere:

Sidste uge var der 251.000, der så første afdeling af 'Live'. Til sammenligning sad en million seere klistret til skærmen og så 'Vild med dans'.