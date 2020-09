Udskældt og hyldet

Der er ikke helt enighed om, hvorvidt værten Sofie Linde var det rigtige valg ved dette års Zulu Comedy Galla.

Den kendte vært, der i år fik sat fokus på mediebranchen og den forskel, der bliver gjort mellem mænd og kvinder, har sat gang i diskussionen på TV2 Zulus Facebookside, hvor der mildes talt må siges at være uenighed om præstationen.

Hvis man ser på kommentarerne danner der sig dog hurtigt to fløje, der er henholdsvis glade eller vrede over Lindes rolle som vært.

Størstedelen af kvinderne i kommentarsporet klapper og hepper nemlig over, at Sofie tog tjansen som vært og delte sine personlige oplevelser i branchen.

Se også: Hyldes vidt og bredt: - Det er totalt misforstået

'Pisse godt sagt. Perfekt at tage det op der. Kvinder der befinder sig i en mandsdomineret branche er nok enige i meget af det her, og siden comedy er en branche fyldt med mænd giver det jo super god mening at bringe det op her', skriver Nathalie.

'Det er bare genialt koncept og den helt igennem rigtige platform/timing at gøre det.Kæmpe respekt og stort tillykke til med den nye baby på vej', lyder det fra Charlotte.

'Jeg har altid syntes at hun var lidt irriterende.... Det vendte lige helt om for mig. Shit hun er sej, og skide god til sit arbejde! Håber fandme snart den ulige kultur vender lige så meget, som jeg lige har vendt mig. Stærkt menneske', mener Julie.

Sofie Linde holdt sin brandtale under showet. Foto: Mogens Flindt

Slet ikke enige

Fra den mandlige lejr er tonen dog lidt anderledes.

'Hold nu fast hvor var det elendigt show. Værste show overhovedet. Værten var elendig, det var så plat alt hvad hun lavede.Sæt en komiker eller skuespiller på det show fremover, så der er noget at grine af. Det skal være et underholdende show og ikke en dødsyg aften med statement, børnehave vært der er taget ud af ramasjang. 20 min inde i showet og der er dødstille ingen griner og det er så trist. Nikolaj Lie Kaas, Mick øgendahl, det var gennemført men dette var rent skrammel', lyder det fra Morten.

'Fåååårk, hvor er det et dårligt show i år. Ser frem til det hvert år, og ELSKER normalt alt ved det, og griner min røv i laser. Men har end ikke trukket på smilebåndet endnu. Hvor fanden er alt det sjove', mener Martin.

'Værste show i hele zulu comedy gallas historie! Sofie Linde var ikke den rolle værdi! "Mig mig mig"', skriver Niclas.

Derfor sagde hun det

Også TV2 Zulu er gået ind i debatten og har kommenteret på diskussionen.

'Utroligt at der er så mange, som ikke synes, at det var det rigtige forum at tage sådan et tema op i. Det var ærgerligt. Vi kunne slet ikke høre jer sidste år, da temaet var krænkelseskulturen', lyder det fra folkene bag.

Sofie Linde har tidligere udtalt sig om, hvorfor hun valgte at fortælle sine historier på scenen.

- Nu er der en scene og en mikrofon, jeg godt må tage. Rent statistisk kan der gå syv år, før der igen kommer en kvinde, så hvordan vil jeg bruge min taletid?

- Er der noget, jeg gerne vil have sagt? For nu har jeg faktisk en unik mulighed, forklarede Sofie Linde før showet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Sofie Lindes manager, der fortæller, at hun ikke har yderligere kommentarer til at være politisk ved showet.

Sofie afslørede også sin graviditet i forbindelse med showet. Foto: Mogens Flindt

Må gerne være en politisk platform

Til Ekstra Bladet fortæller TV2, at de ikke har noget imod, at det blev et politisk show. Og de regner da også med, at det vil kunne ske i fremtiden.

- Vi synes sagtens, at Zulu Comedy Galla kan rumme den slags. Sofies tale var ét element i showet, som skal ses i sin helhed, og vi synes, at hendes tale er både relevant og vigtig. Hun leverer den med komiske krøller og tør at bringe sig selv og sine egne oplevelser i spil. Det har vi stor respekt for. Sofie er efter vores mening en af de sjoveste og dygtigste tv-vært, og vi vil elske at bruge hende igen, lyder det fra Asger Schønheyder, der er redaktør på showet.

Han mener da også, at det kan være vigtigt med de budskaber.

- Man kan forvente at Zulu Comedy Galla fortsat følger med tiden og tager både aktuelle og relevante emner op. Hvad vi kaster os over næste år må tiden vise, lyder det.

Se også: Sofie Linde: Derfor nævner jeg ikke navnet