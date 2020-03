Udskyder ikonisk program

For nylig kom det frem, at TV3 rykker produktionen af 'Robinson Ekspeditionen' grundet coronavirus, og nu påvirker virussen endnu en af kanalens store satsninger.

I maj sidste år kunne Ekstra Bladet afsløre, at 'Fangerne på Fortet' vender tilbage. Planen var, at programmet skulle vises til danskerne i april, men det har man nu besluttet sig for at omgøre og flytte premieredatoen til efteråret.

'I kølvandet på coronavirussen er virksomheder over hele verden tvunget til at foretage ændringer, herunder Nent Group. Én af de ting, vi kan handle på her og nu, er udskydelse af programmer, og det betyder desværre, at 'Fangerne på Fortet' udskydes til senere i år', lyder det i en officiel udtalelse fra Nent Group Danmark, der står bag TV3.

TV3 forventer, at man kan vise programmet til efteråret. Foto: Anthon Unger/Nent Group Danmark

En nødvendighed

TV3 befinder sig i samme situation som TV2 og andre kanaler. Da coronavirus har medført en delvis nedlukning af det danske samfund, kan man ikke producere nye programmer, og det kan efterlade et stort hul til efteråret, hvis man bruger alle sine nye produktioner nu.

'På grund af usikkerheden omkring igangværende produktioner er vores hovedfokus at sikre, at vi har et stærkt tilbud gennem året, så vores seere har en masse fantastisk underholdning at se frem til', lyder det videre i udtalelsen.

TV3 har allerede meldt ud, at Joachim Boldsen og Camilla Ottesen skal styre løjerne som værter, mens Anders Lund Madsen indtager rollen som vismanden i tårnet.

Løbende har man ladet nogle af deltagerne sive, men det fulde cast offentliggøres først nu, og du kan se det herunder: