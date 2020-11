Uenige efter bruddet

Der var ikke gode nyheder til Lene Beier, da 'Landmand søger kærlighed'-værten i tirsdagens afsnit af TV2-programmet mødte Mads til en status på kærlighedsfronten.

Han havde valgt at tage på romantisk weekend med Anna, og der var håb om, at kærligheden kunne blomstre for de to. Det gjorde den dog ikke, kunne han fortælle.

- Vi har lige været sammen igen, men her snakkede vi om, at det nok ikke var den helt store kærlighed. Så indtil videre bliver det lige på venneplan, fortalte Mads til værten.

Kærligheden brast: - Nu er jeg klar til Tinder

Mads lukkede dog ikke helt døren for, at de to kunne finde ud af noget i fremtiden. Men det er ikke sket. Det fortæller Anna til Ekstra Bladet.

- Det har ikke ændret sig, siger hun og fortæller, at de slet ikke taler sammen og ikke har set hinanden, siden optagelserne stoppede.

Hun siger, at det var en fælles beslutning at stoppe, inden det helt blev til noget.

- Jeg synes da, at det er ærgerligt, for selvfølgelig gik man ind til det med håbet om at få en kæreste. Men det er egentlig okay. Vi passede bare ikke rigtig sammen. Følelserne var der bare ikke rigtig. Jeg tror bare, at vi var for forskellige på mange punkter, siger hun.

Uenighed om bruddet

I slutningen af programmet fortalte Mads til Lene Beier, at han følte, at han gik mere ind i forholdet, end Anna gjorde, og at hun virkede lidt tilbageholdende.

Det er Anna dog ikke enig i.

- Jeg har det faktisk lidt på samme måde. Jeg synes måske ikke rigtig ... han havde givet lidt udtryk for, at han egentlig havde det lidt bedre med Merle personlighedsmæssigt, så jeg blev faktisk lidt overrasket over, at han valgte mig. Det skulle han måske heller ikke have gjort.

- Jeg havde egentlig også følelsen af, at jeg ville det lidt mere end ham. Jeg tror bare, vi har talt lidt forbi hinanden, siger hun.

- Er døren så helt lukket nu, selvom Mads ikke helt ville lukke den på tv?

- Man skal aldrig udelukke noget i fremtiden, men lige nu er vi ikke sammen.

Har taget stort skridt i forholdet

Mads skulle vælge mellem Merle (i midten) og Anna (til højre). Han valgte sidstnævnte, men det overraskede hende. Foto: Anders Brohus/TV2

Intet nyt på kærlighedsfronten

Hun beskriver TV2-programmet som en god oplevelse, men det har også været svært for hende, at hun er blevet et kendt ansigt.

- Det var sjovt. Det var en god oplevelse, men det var også grænseoverskridende, siger hun og fortæller, at hun er blevet kontaktet af en del folk efter deltagelsen.

- Det er folk, der skriver på Facebook eller stopper mig på gaden og i supermarkeder. Jeg havde ikke lige regnet med, at det ville være så voldsomt. Jeg synes, det er overvældende, og jeg synes ikke, det er super fedt. Jeg er ikke ude på at blive kendt. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at folk stopper en og snakker, som om de kender mig, siger hun med et grin.

Tv-landmand deler stor nyhed

Selvom hun har fået vist sig frem i bedste sendetid, er Annas indbakke dog ikke fyldt med beskeder fra mænd, der jagter kærligheden.

- Der er mange piger, der synes, jeg ser sød ud, siger hun og fortæller, at der ikke er noget nyt på kærlighedsfronten efter deltagelsen.