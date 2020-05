Uenige om børn

Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff er uenige i, hvornår de skal have børn

Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff har tidligere løftet sløret for bryllupsplaner, og i det nyeste afsnit af Dplay-serien 'Bendtner & Philine' hører man de to snakke om børn.

Nicklas Bendtner har allerede sønnen Nicholas på ni år sammen med den tidligere danske baronesse Caroline Fleming.

Han er ikke afvisende overfor at få et barn med modelkæresten Philine Roepstorff, men hvornår det skal være, er parret ikke enige om. Nicklas Bendtner ser det som en fordel at få et barn i udlandet, men Philine Roepstorff deler ikke den holdning.

- Det vil være optimalt, hvis du skulle bo i udlandet, at man så fik et barn, og hvis man flyttede hjem efter tre-fire år, var barnet klar til at starte i vuggestue og børnehave, siger Nicklas Bendtner.

Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff er er uenige om, hvornår de skal have børn. Foto: Linda Johansen

Philine Roepstorff er dog mere forsigtig, når snakken lander på børn med den professionelle fodboldspiller. Hun vil nemlig ikke være gravid i udlandet, og for hende gør det ikke noget, hvis der går lidt tid, før de får børn.

- Det vil ikke passe så godt ind i mit liv at få børn, grundet vi ikke ved, om vi skal være i Danmark, eller om vi skal til Kina, siger Philine Roepstorff.

I skrivende stund står Nicklas Bendtner uden en kontrakt, og derfor ligger fremtiden åben for hans fødder. Han fortæller dog, at han har fået et godt tilbud fra en kinesisk klub, som han ikke er afvisende overfor.

- Jeg tror ikke, det er så smart at være gravid i Kina. Alle de tilpasningsperioder og forandringer skal der ikke være i nærheden af vores børn, siger Philine Roepstorff.

Parret er for nylig flyttet ind i en 500 kvadratmeter stor ejendom i Hørsholm, som de har lejet. Så planen om at flytte til Kina ser ud til at være udskudt - i hvert fald lidt endnu.

Du kan høre parret fortælle om deres fremtidsplaner øverst i artiklen.