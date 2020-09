Ulækker sandhed: Derfor er Stine 'I forhold'

Det spidser til i 2020-udgaven af 'Landmand søger kærlighed', hvor håbefulde bejlere gør kur til de kærlighedssøgende bønder.

I løbet af de kommende uger bliver det afsløret, om der er genvist i kærlighedslotteriet i det populære program.

Hvis man tager et kig på den kvindelige tv-landmand, Stine Mathine Pedersens Facebook-profil, kan man meget nemt få det indtryk, at hun har haft held til at finde den eneste ene.

Her fremgår det nemlig, at 27-årige Stine er 'I forhold', som det hedder på det sociale medie.

Men hendes status dækker ikke (nødvendigvis) over, at hun rent faktisk har fået en kæreste.

- Jeg har virkelig fået mange beskeder fra ældre mænd på Facebook. Flere af dem har tydeligvis både kæreste og kone, men alligevel har de skrevet klamme og grænseoverskridende beskeder til mig, siger Stine Marthine Pedersen og kommer med et par eksempler.

- En har blandt andet skrevet, at han 'godt lige kunne ordne mig' og flere har skrevet, at de ville ønske, at de var 40 år yngre, for så var jeg lige noget for dem, siger Stine Marthine Pedersen, der ikke lægger skjul på, at beskederne har været meget grænseoverskridende for hende at modtage.

- Det har simpelthen været for meget. Derfor talte jeg med produktionen, der gav mig lov til at ændre status fra 'Single' til 'I forhold', og det har virkelig givet noget ro på, siger hun.

Heldigvis har Stine Marthine Pedersen også fået søde beskeder via Facebook.

- Der er da også mange, der har skrevet med et skulderklap til mig. De beskeder har jeg høfligt svaret på. De grænseoverskridende og ulækre har jeg ikke reageret på. Det har bare været for meget, siger tv-landmanden, der også har fået ret specielle henvendelser fra kvinder.

- Flere kvinder har kontaktet mig for at starte noget romantisk op. Ja! Jeg har skullet lægge ører til meget. Det havde jeg virkelig ikke regnet med. Martin Danielsen, der var med sidste år, der meldte mig til programmet, har ikke oplevet det i samme grad. Jeg er virkelig overrasket, siger Stine Marthine Pedersen.

Se, hvordan det går hende i aften i jagten på den store kærlighed. Det er klokken 20, at TV2 sender 'Landmand søger kærlighed'.

