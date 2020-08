Ulrich Thomsen vender tilbage

Alt kører tilsyneladende derudad for Maja. Hun har udsigt til en forfremmelse, karrieren kører, og hjemmet ser perfekt ud - så derfor kommer det som et chok, da hendes mand vil skilles.

Maja mister fodfæstet, men forsøger at genvinde styringen over sit liv, samtidig med at hun swiper løs på Tinder og forelsker sig i en 20 år yngre fyr.

Midt i det hele overser hun sin søn, som er i gang med et klassisk teenageoprør.

Det er omdrejningspunktet i den kommende komediefilm 'Rør ved mig', som får premiere i november næste år. Det annoncerer Deluca Film og Scanbox Entertainment i en pressemeddelelse.

På plakaten er et stjernespækket cast bestående af Rita-stjernen Mille Dinesen i hovedrollen som Maja, mens Ulrich Thomsen spiller hendes utro ægtemand.

Her ses - fra højre - Ulrich Thomsen, Mille Dinesen og det unge talent Jasper Kruse Svabo under en scene til den nye romantiske komediefilm 'Rør ved mig'. Foto: Henrik Ohsten/Free

De to har faktisk spillet over for hinanden før. Det skete for 14 år siden i komedien 'Sprængfarlig bombe'.

Siden har Ulrich Thomsen gjort international karriere og har udmærket sig i serier som 'The Blacklist' og 'Banshee'.

Herhjemme har den 56-årige stjerneskuespiller de seneste år medvirket i thrillerserien 'Forhøret' og er netop nu aktuel i dramaet 'Vores mand i Amerika'. Senere på året kan han ses i krigsdramaet 'Erna i krig' og som Carl Mørck i Afdeling Q-filmen 'Marco Effekten'.

Foruden Ulrich Thomsen og Mille Dinesen ses Mia Lyhne, Mille Lehfeldt, Casper Crump og Pernille Højmark i nogle af de bærende biroller, mens nye navne som Troels Kortegaard Ullerup ses i rollen som Majas unge flirt, Andreas, og Jasper Kruse Svabo som sønnen Magnus.

Her ses Ulrich Thomsen og Mille Dinesen, som spiller ægtepar med knas i kærligheden i den nye romantiske komedie 'Rør ved mig'. Til højre for de to skuespillere sidder filmens instruktør, Lars Kaalund. Foto: Henrik Ohsten/Free

Bag kameraet står Lars Kaalund, der samtidig debuterer som spillefilmsinstruktør.

- Det er en fornøjelse at arbejde med et rigtig dygtigt hold og skuespillere af meget stort format. Scenerne, vi arbejder med i denne uge af vores optagelser, beskriver et ægteskab i opløsning og kaster en del tragikomiske situationer af sig, som jeg synes, vores stærke cast formår at løfte helt utrolig godt, siger Lars Kaalund i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Så vores ambition om at lave en både sjov, dramatisk og romantisk film om et ret alvorligt emne lever rigtig godt. Og jeg håber meget, at tonen i filmen og de omstændigheder og dilemmaer, vores karakterer havner i, vil være genkendelige for publikum, lyder det fra Lars Kaalund.

Optagelserne er netop begyndt i Aarhus, og filmen får premiere 4. november 2021.