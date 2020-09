Umut overrasker: - Jeg var bange for hende

Inden optagelserne af aftenens afsnit af 'Fangerne på fortet' havde kendis-kokken Umut Sakarya særligt én bekymring - at skulle dyste mod håndboldspilleren Rikke Hørlykke

På vej til optagelserne af 'Fangerne på fortet' var tv-kokken Umut Sakarya nervøs for at skulle møde den tidligere håndboldstjerne Rikke Hørlykke i en dyst. Men udfaldet af dysten overraskede, da han vandt over den stærke håndboldspiller i en styrkedyst.

- Jeg var mest bange for Rikke, for hun var jo hakket som granit. Da vi kørte i bus ud til fortet, der var jeg sådan lidt, jeg skal bare ikke være i dyst mod hende, men så vinder jeg alligevel, fortæller Umut til Ekstra Bladet.

- Du kan lave overskriften: 'Umut vinder over guld-OL-vinder', siger Umut grinende i telefonen og tilføjer:

- Så tror jeg bare, hun slår mig ihjel. Ej, det skal du ikke gøre, jeg er bange for hende, siger han knap så kæphøjt.

Rikke Hørlykke og Umut Sakarya i en intens styrkedyst. Foto: Anthon Unger/NENT Group

- Jeg blev undervurderet

Umut Sakarya klarer sig godt i udfordringerne i aftenens afsnit, selvom han måske ikke havde været favorit inden optagelserne.

- Jeg tror bare, jeg blev undervurderet, fordi når man er lidt tyk, så tror jeg, man kigger og tænker, jeg kan nok ikke klare det. Men jeg har noget styrke og nogle muskler, fortæller han.

Inden optagelserne havde tv-kokken aldrig selv set 'Fangerne på fortet'.

- Jeg vidste ikke, hvad 'Fangerne på fortet' var, indtil jeg lå der på hotellet i Frankrig. Og så tænkte jeg, jeg er nok lige nødt til at se et afsnit inden, siger han og tilføjer:

- Og så var jeg helt hooked. Jeg elsker sådan noget.

Inden optagelserne havde han været nervøs for det fysiske niveau i programmet.

- Jeg var lidt bange for, at det skulle være sådan noget fysisk. Jeg bryder mig virkelig ikke om fysisk aktivitet, fortæller Umut.

- Men udfordringerne er jo meget korte, og man bliver testet i alle mulige kompetencer, så det er jo fedt.

Afsnittet kan ses i aften kl. 20 på TV3 eller streames på Viaplay.