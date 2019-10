Umut: Så stort er kønsorganet nu

Han er en bramfri og særdeles festlig herre, ham Umut Sakarya.

De seneste uger har vi set ham udfolde den kulørte og festlige stil i 'Vild med dans', men fredag aften viste han sig fra en ganske ny side på dansegulvet i en stilet vals med Jenna Bagge.

- Jeg synes, at det var rart, at vi efter tre gange, hvor vi skulle spasse ud, fik lov at være alvorlige. Jeg skulle tænke på min holdning, og der var en seriøst stemning hele vejen igennem, siger han til Ekstra Bladet.

Umut Sakarya fortæller, at han er blevet ret vild med at se nærmest lidt royal ud.

- Men jeg er jo også flæskekongen, lyder det fra mesteren i stegt flæsk.

- Du sagde i programmet, at du var så glad for det der royale look og de kommentarer, du fik fra dommerne for din seriøsitet, at dine kønsorganer lige frem er vokset. Hvor stor, om jeg må have lov at spørge?

- Lige nu tror jeg, at jeg kan sno det rundt om min mave en otte-ni gange. Det skal lige siges, at den var meget lille - det er den også fysisk - men sådan psykisk. Og der føler jeg virkelig, at den er vokset og det er fedt, siger Umut Sakarya og fortsætter.

- Valsen har været fed at træne til. Og det er klart, at når man bliver ved med at høre fra dommerne, at det skal blive bedre, så gør man sig umage. Men det er også nok for nu. Næste gang skal vi spasse ud igen, siger han.

