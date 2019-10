Umut trækker sig fra 'Vild med dans'

Umut Sakarya trækker sig fra 'Vild med dans'.

Det skriver tv2.dk.

Flæskekongen, der gang på gang er blevet reddet af seernes stemmer, har besluttet, at han ikke længere vil være med i dansedysten.

Det er åbenbart ikke alle, der har elsket den 29-årige kække kok. Det er hadske beskeder, der har været med til at få ham til at træffe den drastiske beslutning.

- Jeg har lært, at man skal sige fra, når noget bliver for meget, og jeg er ved at knække over nu. Alt det hate, der er kommet på de sociale medier gennem hele sæsonen, er blevet endnu vildere, siger Umut Sakarya ifølge tv2.dk

På Instagram har Umut Sakarya skrevet en længere tekst, hvor han forklarer sin beslutning.

'Man skal huske at sige fra, når noget bliver for meget og man er ved at knække midt over. Derfor har jeg valgt at trække mig fra 'Vild Med Dans'. De negative kommentarer på de sociale medier er simpelthen gået hen og blevet for meget for mig. De startede med personlige svinere som intet havde at gøre med dansen, underholdningen og det sjove. Den sidste dråbe som fik glasset til at flyde over var at disse mennesker er begyndt at svine mit hjertebarn Guldkroen til, helt uden filter.'

'Jeg har knoklet i de sidste 10 år for at dygtiggøre mig i mit erhverv og skrabet penge sammen for at åbne min kro. Jeg har måtte ofre så meget for min profession og jeg kan simpelthen ikke risikere at blive svinet til eller blive ødelagt fordi jeg gerne vil have det sjovt i en dansekonkurrence. Jeg er virkelig ked af at skulle opleve hvordan ‘voksne mennesker’ opfører sig på sociale medier, når de ser en glade dreng, som ikke rigtig passer ind i deres virkelighed. Jeg har haft det skidt med det fra starten af, hvilket jeg også tidligere udtrykt og jeg har prøvet på at få dem til at forstå det bare er et underholdningsprogram, hvor vi skal have det sjovt, men det hjalp desværre ikke', skriver han også.

Ud over sin forklaring på sit exit sender Umut Sakarya også en tak til sin dansepartner, Jenna Bagge, i sit Facebook-opslag.

'Og Jenna, hende kommer jeg til at savne i min hverdag og alle de sjove stunder vi havde sammen i træningslokalerne og i mens vi dansede. Hun har lært mig utrolig meget og været ved min side igennnem alt det her. Jeg er så oprigtigt ked af, at vi skulle slutte af på denne måde. Jenna har været den bedste danselærer, en fantastisk veninde og jeg er så beæret over at have lært hende at kende', skriver han.

Umut Sakaryas pludselige farvel betyder ifølge tv2.dk, at der heller ikke på fredag vil være et par, der forlader dansekonkurrencen.

Sidste uge var der en speciel Knæk Cancer-udgave af 'Vild med dans' uden udstemning. Det betyder, at stemmerne fra sidste uge og denne uge lægges sammen til en afgørelse i næste uge.

Ekstra Bladet forsøger naturligvis at få en kommentar fra både Umut Sakarya og Jenna Bagge.