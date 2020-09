Undrede du dig også? Nyt job til Ida Wohlert

TV2's 'Go aften Live' kunne her til aften byde på en ny vært, der vikarierer for Petra Nagel. Der er dog ikke tale om tidlig barsel

De vante seere af TV2-programmet 'Go' aften Live' har formentlig gnedet sig en ekstra gang i øjnene her til aften.

For pludselig tonede den garvede TV2-vært Ida Wohlert frem på skærmen som ny vært. På det sociale medie Instagram lagde man en times tid før udsendelsen et billede på Instagram med teksten:

'Hurra! Vi sender Go' aften LIVE igen fra i aften. Og fra nu af med Ida Wohlert som Petra Nagels vikar'.

Det har skabt forvirring på det sociale medie, da Petra Nagel forleden annoncerede, at hun er gravid for anden gang og nedkommer til foråret.

'Er petra allerede gået på barsel', skriver en.

Men der er ikke tale om et tidligt barselsvikariat, fortæller Petra Nagel til Ekstra Bladet.

- Jeg har faktisk lige skrevet til den pige, der er på arbejde, at Ida ikke er min barselsvikar. Hun er bare min vikar, imens jeg laver 'The Bachelor' i Grækenland, siger hun og understreger, at det bliver rettet.

- Det er bare denne her måned, hvor jeg er i Grækenland, at Ida plus Christian Degn vikarierer for mig.

Hvornår er du så tilbage?

- Jeg er tilbage i slutningen af oktober, lover Petra Nagel.

43-årige Ida Wohlert er en garvet tv-vært, som man ellers primært kender fra Go' Morgen Danmark. Derudover kender man 41-årige Christian Degn fra programmer som 'Hammerslag' og for tiden 'Hvem vil være millionær'.