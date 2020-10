Undrer sig: Derfor er han ikke med

Fredag efter fredag dukker Silas Holsts kæreste, Nicolai Schwartz, op i 'Vild med dans'-studiet for at heppe på og støtte sin udkårne.

Anderledes står det dog til med hans partner, skuespiller Nukâka Coster-Waldau.

Hendes ægtemand, Hollywood-stjernen Nikolaj Coster-Waldau, der blandt andet er kendt fra 'Game of Thrones', har nemlig glimret ved sit fravær og har endnu ikke været at se i 'Vild med dans'-studierne, hvilket flere seere har bemærket.

Det er der en særlig grund til, fortæller Nukâka Coster-Waldau til Ekstra Bladet, da Ekstra Bladet møder hende og Silas Holst umiddelbart efter fredagens show.

- Min elskede Nikolaj er på Island og filme, men han følger med, og jeg får dansevideoer hver fredag, siger Nukâka Coster-Waldau, da Ekstra Bladet møder hende og partneren Silas Holst umiddelbart efter fredagens strabadser.

- Vi får en video hver fredag, hvor han fortolker den stilart, vi skal igennem, griner Silas Holst.

- Det er meget inspirerende, griner Nukâka Coster-Waldau, mens Silas Holst konkluderer, at han danser 'overraskende godt'.

Silas og Nukâka gik sikkert videre til næste omgang 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

Selvom Nikolaj Coster-Waldau ikke er at finde i studierne, understreger Nukâka, at han følger troligt med, og at hele familien er stolte af hende.

- De er meget stolte derhjemme. Meget glade og rørte faktisk. De har jo også set mig igennem alle årene.

- Kommer Nikolaj med i studiet?

- Hvis vi er så heldige at nå rigtig, rigtig langt, så når han faktisk hjem, så det må vi arbejde på, og I må stemme på os, lyder det fra Nukâka Coster-Waldau.

- Jeg vil også gerne møde ham, griner Silas Holst, mens Nukâka Coster-Waldau supplerer:

- Han er også sød.