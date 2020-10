Undrer sig: - Det er taget ud af kontekst

Der er amoriner i luften, når Stine og Niels tager på romantisk weekend i Nordjylland i tirsdagens udgave af 'Landmand søger kærlighed', hvor de tjekker ind på et lækkert hotel og blandt andet bliver forkælet med champagne og lækker mad.

Under en romantisk middag for to i hotellets restaurant, falder snakken imellem de to dog på et mere alvorligt emne.

Stine vil nemlig gerne vide, hvor hun og Niels står i forhold til hinanden, siden de har brugt hvert et vågent øjeblik sammen, efter hun valgte, at det var Niels, der skulle med på romantisk weekend.

Date tog helt uventet drejning: - Det kom bag på mig

Umiddelbart efter den romantiske weekend skal Stine og Niels nemlig til Sønderjylland og besøge Niels' forældre, og Stine vil gerne have svar inden da.

- Jeg er spændt på, hvad du vil præsentere mig som, men det må vi tage, siger Stine med et grin, da de spiser middag.

- Det er jo mega nemt. Stine og Niels fra 'Landmand søger kærlighed', siger Niels med et grin, inden han konstaterer, at Stine 'må fiske efter noget'.

- Jeg ved stadig ikke, hvor vi er, og hvor vi står. Det er lidt akavet at stå der, og så ved de godt, at jeg bare er hende, du knalder lige nu, siger Stine.

- Allerede det der med, at jeg tager en med hjem, så ved de godt, at det er lidt mere seriøst. Det er derfor, jeg ikke lægger så stor vægt på, hvilken titel, man egentlig har, siger Niels.

Stine endte med at vælge Niels (yderst til venstre, red.) til en romantisk weekend. Foto: TV2

'Lidt akavet'

Til Ekstra Bladet fortæller Stine, at hele samtalen var en smule akavet.

- Det var sådan lidt akavet. Jeg frygtede det der med, at jeg skulle møde hans forældre. Normalt ville jeg aldrig sige ja til det efter tre uger. Men han var flabet nok til at spørge. Så var jeg flabet nok til at sige ja. Det var rimelig hurtigt, og derfor satte det tanker i gang, siger Stine.

- Han har ret, ikke? For det ville have været ret hurtigt at sætte titel på. Det var ikke det, jeg fiskede efter. Jeg frygtede bare, at det ville være akavet og underligt, når vi besøgte hans forældre, og det så ville være 'Det er hende, han bowler sammen med', griner hun.

Ifølge Stine blev hendes bekymringer dog gjort til skamme, da hun efterfølgende mødte Niels' forældre.

Ulækker sandhed: Derfor er Stine 'I forhold'

- Det blev jo så fint, og jeg havde bekymret mig uden grund. Han havde jo talt med sine forældre om, at han havde mødt en sød pige, så jeg gjorde det til en større ting, end det var, og det gik så fint, da vi mødtes, og det var rart at møde dem, uden der var kamera på.

Stine fra 'Landmand søger kærlighed' endte på romantisk weekend med Niels. Foto: Anders Brohus / TV2

Ude af kontekst

- Hvordan har du det med, at der kom fokus på, at I havde haft sex i aftenens program?

- Jeg kan ikke forstå, hvorfor de har valgt det klip. Det var en lang middag, og vi talte om mange ting. Jeg ved ikke, hvorfor de lige har valgt den kommentar. Men det er klart, at det jo er en del af det at lære hinanden at kende, siger hun og tilføjer:

- Det er taget ud af kontekst. Men det er klart, at hvis det havde været en fyr på Tinder, havde jeg syntes, at det var for hurtigt (at gå i seng sammen, red.). Men det føles som om, vi har kendt hinanden meget længere. Det er fint nok. Vi lever i 2020.

- Synes du, det er grænseoverskridende, at der kommer noget ud om dit sexliv på den måde?

- Det er lidt grænseskridende. Nogen vil nok tænke over det, men så tænker jeg, at det heldigvis nok er hurtigt glemt igen, og det vigtigste er jo, at vi havde en rigtig hyggelig aften

Efter tv-kys: - Jeg ville gerne have ventet

Minkavleren Morten Nielsen, der for et par år siden medvirkede i aktuelle ’Landmand søger kærlighed’, har siden sin medvirken været presset på økonomien. Læs mere om den historie her (+).