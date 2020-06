Undskylder for rolle: Jeg er meget ked af det

Black Lives Matter-bevægelsens kamp for lige rettigheder for alle uanset farve har for alvor taget fart i den seneste tid, og en lang række animerede tv-serier har i de seneste dage foretaget ændringer i rollebesætningen.

Blandt andet har 'The Simpsons' meldt ud, at alle mørke karakterer i fremtiden skal have stemmer af mørke skuespillere, mens også Mike Henry har trukket sig fra sin rolle som Cleveland Brown i de animerede sitcom-serier 'Family Guy' og 'The Cleveland Show'.

Se også: Forbudte følelser: Netflix sagsøgt

For Netflix-serien 'BoJack Horseman' er det for sent at lave noget om nu, og det ærgrer Alison Brie, der i seks sæsoner lagde stemme til Diana Nguyen, som var af vietnamesisk afstamning.

Serien sluttede i januar 2020, og nu undskylder den 37-årige skuespillerinde for sin rolle. Det sker i et opslag på Instagram.

'Når jeg ser i bakspejlet, ville jeg ønske, at jeg ikke havde lagt stemme til karakteren Diana Nguyen. Jeg forstår nu, at farvede personer altid skal lægge stemme til farvede personer,' skriver Alison Brie og fortsætter:

'Vi missede en god mulighed for at repræsentere det vietnamesisk-amerikanske miljø retvisende og respektfuldt, og det er jeg meget ked af. Jeg hylder alle dem, der har forladt deres roller i de seneste dage. Jeg har lært meget af dem.'

I den meget roste Netflix-serie, der blandt andet har modtaget to Emmy-nomineringer, følger man hesten 'BoJack Horseman', der i 90'erne var en stor sitcom-stjerne, men siden er blevet en noget afdanket kendis, som nu kæmper for at få comeback.

Alison Brie har også haft større roller i tv-serier som 'Mad Men' og 'Community'.