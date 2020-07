Ung skuespiller har kendt far: Kan du se ligheden?

Den store bagedyst-dommer Markus Grigo er ikke længere den eneste i sin familie, der kan streames på nettet.

Det kan hans 19-årige datter Caroline Grigo også, der nu debuterer som skuespiller i den nye danske ungdomsserie 'Puls' på TV2 Play.

Her spiller hun karakteren Sophia, som har mistet sin mor til kræft, men insisterer på at virke stærk, selv om hun mest af alt har brug for kram. Og netop den del af rollen kan Caroline Grigo i høj grad genkende fra sit eget liv.

- Min egen mor fik kræft for nogle år siden - hun er kureret nu - men der reagerede jeg meget på samme måde. Jeg ville ikke tale med nogen om det og skulle bare glemme det, siger Caroline Grigo.

Et tabu

Derfor sørgede hun hele tiden for at have aftaler, så hun ikke skulle sidde hjemme og forholde sig til det.

Det var først, da Caroline Grigo droppede ud af 1.g og tog på højskole, at hun blev klar over, at hun rent faktisk fik det bedre, jo mere hun fik snakket med nogle mennesker om det.

Derfor håber hun også, at serien vil få flere unge til at råbe op, hvis de går og bakser med noget.

- Det er okay ikke at have det okay. Blandt unge er det et tabu at gå og brokke sig, for så fremstår man som en opmærksomhedskrævende type, siger Caroline Grigo.

Bagedyst-dommerne Markus Grigo og Katrine Foged Thomsen med vært Timm Vladimir. Foto: DR

Kommer med råd

Det er flere år siden, at hun blev ringet op af instruktør Mette Føns, der spurgte, om hun ville til casting på rollen. Det ville hun gerne, hvorefter hun mødte op og kort efter blev tilbudt den.

Undervejs har hendes far - dessertkokken Markus Grigo - delt ud af sin store tv-erfaring, som han har oparbejdet lørdag efter lørdag, når han har ladet dommen falder over diverse cremer og mousser i 'Den Store Bagedyst' på DR.

- Han kommer tit med nogle råd, men begge mine forældre ved godt, at jeg ikke vil have noget hjælp fra dem, så de er kommet frem til, at jeg skal lære af mine egne fejl, siger Caroline Grigo.

Hun har dog noteret sig, at det er vigtigt at tale ordentlig og huske at vise lidt personlighed, uden at vise det hele.

Træt af karakterræs

I slutningen af 2019 blev hun færdig med optagelserne til 'Puls', hvorefter hun tog på Teaterhøjskolen Rødkilde på Møn. Men her nåede hun kun at være i et par måneder, hvorefter coronakrisen sendte alle eleverne hjem.

Caroline Grigo flyttede tilbage til sin mor i Helsingør, men kom hurtigt frem til, at hun ville bruge den ekstra tid på at flytte hjemmefra.

Hvad der ellers skal ske nu, ved hun ikke. Hun tager livet dag for dag, men er afklaret med, at hun ikke skal tilbage og gøre gymnasiet færdigt.

- Jeg blev træt af karakterræset og at skulle måles efter en karakter, i stedet for hvem jeg er som person, fortæller hun.

Indenfor de næste par måneder håber hun at have fundet et arbejde og gerne som kontor- eller instruktørassistent. På længere sigt er drømmen dog at lave noget inden for filmverdenen.

'Puls' har premiere på TV2 Play den 19. juli.