Uønsket i TV2-program: - Det var hårdt

Det var hårdt for Henrik Søndergaard, at han to gang i træk blev sendt i farezonen af de andre deltagere i 'Hjem til gården'

Henrik Søndergaard, der er medvirkende i 'Hjem til gården', stod søndag aften for anden gang med det ene ben ude af TV2-programmet. Men igen overlevede Henrik dysten og fik derfor lov til at forblive på gården.

Det er tydeligt blandt de andre på gården, at Henrik er den person, de helst ser ude af programmet. Derfor er han også blevet valgt som førstekæmper to gange i streg.

Begge gange har Henrik udpeget en andenkæmper, han har dystet med i tvekampen om at blive på gården. Begge gange har han vundet sin dyst og har fået lov til at tage tilbage til de andre.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Henrik, der sætter ord på, hvordan det føles at være uønsket af gårdens andre beboere.

- Det var jo ikke så rart at blive valgt for anden gang i træk. Bestemt ikke, siger Henrik, der trods alt kunne glæde sig over, at han igen fik lov til at blive i programmet.

- Det var dejligt at overleve, men jeg var også spændt på at komme tilbage for at se, hvordan de andre ville reagere. Som man kunne se i programmet, så blev der stille, husker Henrik.

Henrik Søndergaard håber nu, at de andre deltagere vil give ham en chance for at komme ordentligt tilbage på gården, så han kan vise sit værd. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Henrik lægger ikke skjul på, at det ikke var en sjov følelse at blive valgt to gange i træk, og at stemningen i huset ikke var fantastisk.

- Jeg følte, at jeg var i kamp mod de andre. Det var jo alle mod én, siger Henrik og giver et bud på, hvorfor han to gange i træk har været i farezonen.

- Jeg tror, de syntes, jeg var arrogant, da jeg slog Ulrik. Det er i hvert fald den tilbagemelding, jeg fik. Men det var på ingen måde min mening at være det. Jeg var bare glad for at vinde og for at komme tilbage igen.

Henrik accepterer dog, at de andre følte det sådan.

- Jeg tog det til efterretning. Det skulle jeg ikke have gjort. Jeg burde have været lidt mere stille og afdæmpet. Det skulle jeg da klart have været. Det er der ingen tvivl om, lyder det fra Henrik.

Vil bevise sig

Seerne får i næste uges afsnit lov til at følge Henriks kamp for ikke at blive valgt for tredje gang. Han kan huske, at han glædede sig til at komme tilbage for at bevise sig værd.

- Jeg prøver at fortælle de andre, at når man bliver valgt, så er man væk i 24 timer, og så er det hårdt at komme tilbage og bevise sit værd. Man skal prøve at tænke på, at man ligesom er helt alene og skal ind i sammenholdet igen. Det er hårdt, og det prøver jeg at fortælle dem, siger han.

- På kort tid var jeg derfor væk i 48 timer, og det var selvfølgelig hårdt. Jeg håber derfor på, at de vil give mig en chance for at komme ordentligt tilbage.

Henrik fortæller, at han i dag har et fint forhold til de andre deltagere, som han efter optagelserne har mødt og snakket med igen.

Om Henrik for tredje gang i træk kommer i farezonen, kan du se næste søndag klokken 20:00 på TV2.