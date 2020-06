Ups: TV2-vært i skør coronabrøler

I månedsvis har vi fået at vide, at vi skal hoste i ærmet, men det glemte Ditte Haue tirsdag aften på direkte tv - under et oplæg til coronapressemøde

'Host i ærmet'.

Sådan har opfordringen lydt i månedsvis, efter coronavirussen kom til Danmark tidligere i år. Men det kan være svært at huske, når det hele går stærkt.

Det måtte Ditte Haue sande, da hun tirsdag aften gik på skærmen i TV2 Nyhederne. Her kom hun til at hoste i sin hånd på direkte tv.

'Var du også en af dem, der grinte af Søren Brostrøm, som nøs i hånden på et pressemøde? Ja jeg griner så ikke længere', skriver hun på Instagram til videoen af episoden, som hun har delt.

Her skulle hun præsentere det pressemøde, som Sundheds- og Ældreministeriet tidligere tirsdag indkaldte til, da hun begyndte at hoste. Hurtigt gik det dog op for Ditte Haue, at det ikke var så heldigt.

- Og jeg går ud og spritter fingre, slutter hun indslaget, som hun efterfølgende har overskud til at tage med et smil.

Brøler på direkte tv: - Jeg er bare et menneske

Nedlagt af mandler

Da Ekstra Bladet fanger Ditte Haue over telefonen, forklarer hun, hvad der gik forud for episoden.

- Det var, fordi jeg havde lidt travlt. Der blev annonceret det pressemøde klokken 18, og jeg kunne se, at jeg ikke kunne nå at spise noget aftensmad, så jeg tog lige en håndfuld mandler, inden jeg skulle ind i studiet, siger hun og fortsætter:

- Jeg ved ikke, om du kender det med, at man har haft nogle nødder i munden, for så kan der sætte sig noget fast. Undervejs i oplægget kunne jeg mærke, at det begyndte at krille i halsen, og det var jo ikke så godt. Jeg tænkte, at jeg godt lige kunne nå igennem, det jeg skulle sige, inden jeg skulle hoste.

Det kunne hun dog ikke.

- Den følelse, at man har noget i halsen, mens man står foran et stort publikum, er ikke særlig fed. Der var jo ikke andre til at redde den ud over mig, og da jeg så tog hånden op og hostede, kom jeg i tanke om, at det må man jo heller ikke for tiden.

- Så der var bare ikke andet at gøre end at omfavne det, hoste af og så komme videre i teksten, siger hun med et grin.

Tilgivet for fadæse

Ditte Haue er ikke helt stolt af situationen.

- Jeg har selv stået og grint af Søren Brostrøm, der hostede direkte i hånden under et pressemøde, hvor vi alle pegede fingre af ham og sagde: 'haha, han har selv sagt, at vi skal hoste i ærmet'. Men jeg tror bare, det er en refleks, man har, når man pludselig går i panik. Og så glemte jeg at hose i ærmet. Men det skal man jo ellers, siger hun.

Ditte Haue tager selv episoden med et smil - og hun fortæller, at de fleste af seerne heldigvis har gjort det samme.

- Der er ret mange, der har skrevet til mig - men der er ret mange, der har skrevet søde ting. De har skrevet, at det er menneskeligt, og at vi alle kommer til at hoste i hånden - og at de også selv gør det. Man skal jo også bare huske, at så længe man spritter af og vasker hænder bagefter, så går det nok det hele. Det virker som om, at jeg er blevet tilgivet for den fadæse, griner hun.

Du kan se episoden her.