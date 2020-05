Usikker 'X Factor'-skæbne: Overvejer stop

Fredag aften stod det klart, at dommer Thomas Blachman havde slået rekord på dansk tv, da det lykkedes ham at have alle sine tre finalister i finalen, hvilket aldrig er set før i dansk 'X Factor'-historie.

Lørdag aften stod det så klart, at det blev 20-årige Alma Agger fra Blachmans fold, der løb med sejren, og nu kan kalde sig vinder af 'X Factor' 2020.

Det udfald var Thomas Blachman godt tilfreds med, da Ekstra Bladet mødte ham efter lørdagens finale.

Det blev Blachmans deltager Alma Agger, der løb med sejren lørdag. Video: Rasmus Flindt

Se også: Chokeret Oh Land: - Jeg er glad for at være i live

- Jeg har det rigtig godt. Jeg ville have det rigtig godt, uanset hvem der havde vundet her. De kan ikke den samme ting. Alma er en vanvittig god sangerinde. Hun har lavet nogle vanvittige præstationer visuelt og kunstnerisk og også vokalarbejdet, sagde han og fortsatte:

- Det er, som om det er gået op i en højere enhed, og det kan kun være attraktivt for programmet som format, at der bliver tiltrukket gode sangere, og at de kan se, at det bliver honoreret, sagde Blachman og understregede, at de gode resultater for ham i årets 'X Factor' langtfra kun skyldtes ham selv.

- Jeg har været sindssygt heldig. Jeg har haft nogle sindssygt gode mennesker at arbejde med, og det har været meget rørende for mig. Det er, som det skal være.

Blachman sammen med sin deltager Alma Agger, der nu kan kalde sig 'X Factor'-vinder. Foto: Mogens Flindt

Tæt løb

I lørdagens finale var der tæt løb mellem Alma Agger, der fik 36,8 procent af seernes stemmer, og Mathilde Caffey, som fik 34,8 procent af seernes stemmer.

Det overraskede dog ikke den garvede 'X Factor'-dommer.

Rasende seere: - Det er for dårligt!

- Jeg vidste, det ville blive tæt. For de har fortjent det allesammen. Jeg havde ikke set komme, hvem der skulle vinde, og derfor synes jeg også, at det ville være en spændende aften uanset, hvem der ville vinde. Det var super spændende, sagde han og fortsatte:

- Alma var supernervøs, fordi Emil smed skjorten. 'Fuck ...'. Det kunne jeg mærke.

Comeback til Blachman?

Forleden meldte TV2 ud, at der kommer en ny sæson af 'X Factor' på kanalen i 2021, og at castingen allerede er begyndt.

Thomas Blachman er dog ikke helt afklaret i forhold til, om den nye sæson bliver med ham ved dommerbordet igen.

- Jeg vil tænke, at det nok er en form for klimaks at kunne få lov til ikke at sige farvel til nogle af sine deltagere på noget som helst tidspunkt, for det er jo altid irriterende, og at kunne blive ved med at arbejde med dem er fantastisk. For det er enormt priviligeret, og det kommer nok aldrig til at ske igen for nogen. Det er en rimelig sindssyg anordning. Så det kan kun gå ned ad bakke nu i forhold til den personlige ambition om at blive ved med at holde tre. Det kan man ikke, sagde han og fortsatte:

- Jeg har ikke taget stilling til det endnu (om han vil være dommer næste år, red.), men selvfølgelig spørger de mig. Jeg finder ud af det. Jeg er også ved at blive lidt gammel. Jeg tænker .., sagde han kryptisk.

På fredag kan du se frem til at opleve Alma Agger - vinder af 'X Factor' 2020 - live her på ekstrabladet.dk kvit og frit.