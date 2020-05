Usikre på forholdet: Her er TV2-parret i dag

Gode krejler-evner, en stor pose held og rigtige beslutninger førte kæresteparret Nikolaj og Stephanie først til Singapore. Parret kunne derfor rejse hjem med 250.000 kroner på lommen og med titlen som vindere af TV2-programmet 'Først til verdens ende'.

Parret kunne efter 48 dages rejse ånde lettet op, da de var de første til at åbne den sorte bog ved slutdestinationen.

- Det, at vi kom først, bekræftede os i, at vi havde truffet de rigtige valg hele vejen igennem. Vi havde været sindssygt gode til at prioritere oplevelserne over konkurrencen og lade konkurrencen fylde de gange, vi syntes, den skulle. Det gav en kæmpe glæde, at vi nåede vores mål. Det betød i virkeligheden endnu mere for os at være kommet hele vejen til Singapore, end det betød at vinde, siger parret.

Kæresteparret drog afsted på deres livs eventyr i håb om at komme tættere på hinanden. Det seneste år har der nemlig været en usikkerhed i forholdet fra begge parter.

Nikolaj har haft en tvivl om, hvorvidt det var Stephanie, han ville have børn med. Rejsen havde derfor til formål at give dem en afklaring på, hvorvidt de skulle forblive sammen og stifte familie.

Foto: Strong Productions/TV 2

Efter parrets hjemkomst, føler de sig nu rustet til alle de udfordringer, de kan møde på deres vej.

- Rejsen har helt klart været med til at forløse, det vi håbede på. Ikke fordi det hele skete, imens vi var afsted, men under rejsen fik vi åbnet op. Det har vi kunnet fortsætte på, efter vi er kommet hjem. Vi har lært meget på rejsen, og vi har forsøgt at tage det med hjem. Tiden efter vi er kommet hjem, har været både op og ned, men heldigvis mest op. Vi er kommet langt i vores forhold og er nu begge helt klar på, at vi skal fortsætte vores liv sammen, siger parret, der glæder sig til at tilbringe fremtiden sammen.

Kort tid før parret rejste mod verdens ende, havde de netop købt hus, de brugte hver weekend på at renovere, hvilket hurtigt kom til at overskygge forholdet.

De 250.000 kroner, som parret vandt i konkurrencen, har de derfor valgt at dedikere til deres forhold, så de kan få endnu flere oplevelser sammen.

- Pengene skal investeres i os og hjælpe til, at vi kan fortsætte den gode udvikling, vores forhold begyndte på rejsen. De skal altså primært bruges til, at vi i fremtiden på ny kan komme ud og opleve den store vidunderlige verden, for det er, når vi er ude og rejse, at vi trives allerbedst. De skal også bruges på, at vi kan huske at være kærester og opleve ting sammen herhjemme i Danmark, siger parret.

Kæresteparret har siden første dag kæmpet om førstepladsen sammen med soldatervennerne Carsten og Kim. Men soldaterne måttet lade sig slå kort før målstregen.

Claus og Marco kom til destinationen et døgn efter Nikolaj og Stephanie.