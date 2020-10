Vækker stor opsigt: - Jeg er så træt af det

Mandag aften havde DR-vært Kristian Ring-Hansen Holt blandt andre skuespiller Bjarne Henriksen og den 15-årige skuespillerinde Flora Ofelia Lindahl i studiet i 'Aftenshowet' for at tale om den nye DR-serie 'Ulven kommer', der blandt andet handler om vold i hjemmet og tvangsanbringelse, og som de begge medvirker i.

Her havde Flora Ofelia Lindahl udvalgt et særligt klip, de skulle se i studiet, hvor Flora Ofelia, der spiller rollen som pigen Holly, forsøger at gøre sin mor opmærksom på, at hun er ulykkelig og har brug for hjælp.

Klippet fik til flere seeres store overraskelse Kristian Ring-Hansen Holts stemme til at knække, mens tårerne pressede sig på, da han efterfølgende ville stille spørgsmål til scenen.

Til Ekstra Bladet fortæller Kristian Ring-Hansen Holt, at det er første gang, han har kæmpet med tårerne på direkte tv.

- Det er første gang nogensinde, at det er sket. Jeg har siddet og læst nyheder op på TV2 News i 200 år og talt om død og ødelæggelse og krig og alt muligt forfærdeligt. Jeg plejer aldrig at reagere på det. Det er arbejde, og det tager man ikke med hjem, siger han og fortsætter:

- Jeg tænkte ikke så meget mere over det, og så startede jeg på 'Aftenshowet'. Det er jo et andet format, hvor man får bedre tid til at se tingene igennem, og jeg havde derfor også set en række afsnit af 'Ulven kommer' som forberedelse, og da jeg så netop det klip hjemme i stuen, kunne jeg mærke, at tårerne pressede sig på, men jeg tænkte, at det jo er, hvad der kan ske derhjemme, siger han og tilføjer:

- Så jeg tillagde det egentlig ikke en større værdi end det, men da vi kom op i studiet og skulle lave prøve, skete det igen, og jeg tænkte, at det var da lige godt satans. Så da jeg hilser på Bjarne og Flora Ofelia fortæller jeg dem, at det er en rørende scene, og at jeg har reageret på den.

Tidligere var Kristian Ring-Hansen Holt vært på TV2 News. Foto: Nicolai Svane

Ikke set komme

Kristian Ring-Hansen Holt fortæller, at han frygtede, at følelserne ville komme op igen under selve indslaget, og at han virkelig lagde sig i selen for, at det ikke skulle ske - men forgæves. Da han så scenen på live tv, kunne han nemlig mærke, at følelserne pressede sig på, og han måtte synke en klump i halsen, før han kunne fortsætte.

- Det havde jeg virkelig ikke set komme, og hvis jeg skal være ærlig, så behager det mig ikke, at det sker. For det er ikke mig, det handler om, det handler om Ofelia, der spiller så fantastisk, siger han og tilføjer:

- Jeg har selv før gået i det stille og tænkt, at tv-værter, der græder på tv er lidt patetisk. Men så sidder jeg selv og får fugt i øjenkrogen, og stemmen knækker.

Kristian Ring-Hansen Holt skiftede i år fra TV2 og over på DR, hvor han er vært på 'Aftenshowet' sammen med blandt andre Ulla Essendrop. Foto: DR

- Og hvorfor skete det så lige nu?

- Ja, hvorfor skete det? Jeg har spurgt mig selv mange gange, men når man selv er forælder, så er det det værst tænkelige scenarie, at ens børn prøver at råbe en op, men man hører det ikke, og det gjorde indtryk, siger han.