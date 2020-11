Vælter sig i tilbud fra kvinder

Efter ni programmer blev det farvel til Hilda Heick og Michael Olesen i 'Vild med dans', men parret nåede længere, end Hilda havde turde håbe på.

- Det troede jeg aldrig, at jeg ville nå. Det troede jeg ikke. Jeg tænkte, hvis jeg bare når fem programmer, så synes jeg, det måske er at satse for højt. Men at være med i ni programmer, det har været dejligt, siger hun til Ekstra Bladet efter sit danse-exit fredag aften.

- Folk har været fantastiske til at stemme på mig - ellers på os, siger hun videre.

Men der er måske også en anden grund til, hvorfor parret er nået så langt, mener Hilda.

- Det er jo lige så meget dig, de stemmer på. Han har faktisk ret mange beundrere, har jeg fundet ud af, siger hun smilende.

- Han er en dejlig dreng

Michael Olesens mange beundrere har Hilda opdaget, efter de blev dansepartnere.

- Der er så mange, der skriver: 'Hvor er du heldig, at du danser med Michael' og 'bare det var mig', siger Hilda.

- Hvem er det, der skriver?

- Uhhh, det er mange piger, kan jeg godt sige dig. De synes, han er en dejlig dreng - det er han også, siger hun.

Hildas dansepartner, Michael Olesen, må nikke genkendende til, at han får mange beskeder.

- Jeg får nogle søde beskeder engang i mellem, og det er dejligt, siger han, og så bryder Hilda ind:

- Det fortjener han også, siger hun.

Dansepartneren er vigtigst

Men Olesen har ikke noget problem med de mange beskeder, han modtager fra kvindelige beundrere.

- Det er dejligt, at folk godt kan lide det, man laver. Det sætter jeg meget pris på, siger han og forsætter:

- Men for det meste, så fokuserer jeg bare på den her dejlige dame, som jeg har fået lov til at danse med her i de sidste mange, mange uger, siger han med henvisning til sin dansepartner Hilda.

Privat danner Michael Olesen par med den tidligere Playboy-model Joan Divine, og han er dermed allerede afsat.