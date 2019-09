- Værste jeg nogensinde har prøvet

Iværksætter Birgit Aaby og hendes dansepartner Frederik Nonnemann klarede sig som det sidste par videre i 'Vild med dans' fredag aften.

Det skete efter en nervepirrende omdans i direkte danseduel mod sangerinden Anne Dorte Michelsen og danser Marc Christensen.

- Jeg havde så ondt i maven. Det er det værste sted at stå en fredag aften, men nu kan vi ikke være mere lykkelige, lyder det med et lettelsens suk fra Birgit Aaby, der blev kendt som 'løve' i programmet 'Løvernes hule' på DR1.

Birgit Aaby og Frederik Nonnemann før det hele startede. Foto: Mogens Flindt.

Se også: Færdig i 'Vild med dans'

12 point rakte deres pasodoble til hos dommerne, som var det tredjelaveste antal point. Men det var mere, end parret havde håbet. Faktisk var danseparret overbeviste om, at det ville gå helt galt.

- Jeg må vel godt sige det nu. Det var den værste dans, jeg nogensinde har prøvet. Vi stod i går klokken halv ti og troede ikke, at det ville lykkes, siger Birgit Aaby.

Der var plads til et smil efter en ellers forfærdelig dans set i Birgit Aabys øjne. Foto: Mogens Flindt

'Rengøringskonen', som Birgit Aaby omtalte sig selv i forbindelse med sangvalget 'Heksedansen', ser nu frem til næste uges dans.

- Det er meget rart at vide, at det ikke kan blive værre. Nu bliver det meget bedre, siger hun.

Selvom det 'føles godt' at være videre, vil de begge savne sangerinden Anne Dorte Michelsens selskab i danselokalet.

- Hun har kæmpet så meget og er et fantastisk menneske. Jeg kommer til at savne hende meget, fortæller Birgit Aaby, der uanset hvad vil komme til at se hende igen til finalen i Horsens. Her kommer alle danseparrene til at give en sidste dans, før vindeparret bliver kåret.

Nedsmeltning for åben skærm: - Det gik helt galt

Nedsmeltning for åben skærm: - Det gik helt galt