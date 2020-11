Vært kritiserer DR: Forkert beslutning

Vært Rasmus Bruun er bestemt ikke enig DR's beslutning om at droppe optagelserne, hvor en somalisk kvinde begyndte at græde

På lørdag er der premiere på DR2-satsningen 'Bruuns stue', der har til formål at udfordre seernes og gæsternes grænser og krænkelsesparathed.

Men allerede før premieren har programmet været i en decideret shitstorm, efter paneldeltageren Huxi Bach, som en del af programmets præmis, indvilligede i at læse en racistisk vittighed op om somaliere.

Det fik en somalisk statist til at bryde ud i gråd, og her til aften kunne DR fortælle til Ekstra Bladet, at man har valgt at droppe de nævnte optagelser.

'Det var den allerførste optagedag, og produktionen indså med det samme, at de ikke havde været tydelige nok overfor de medvirkende – både deltagere og statister – om, hvad programmets ramme og præmis var. Derudover blev optagelserne afbrudt, og derfor blev programmet ikke færdigt. Så af de to grunde har vi valgt ikke at sende de optagelser,' skriver programchef Lisbeth Langwadt i en mail til Ekstra Bladet.

'Vi har informeret deltagerne om det og i øvrigt undskyldt over for dem. Det var som nævnt de allerførste optagelser, der blev lavet til 'Bruuns Stue', og produktionen rettede hurtigt ind ved at undlade at benytte sig af statister og ved at sikre, at alle medvirkende fremover blev briefet grundigere om, hvad der skulle ske.'

DR-optagelser gik helt galt

Uenig vært

Men den beslutning vækker harme hos programmets vært Rasmus Bruun. Han fortæller ærligt til Ekstra Bladet, at han ikke er enig i DR's beslutning.

- Jeg synes, det er en forkert beslutning, men DR har følt, at de ikke har haft briefet deltagerne godt nok til, at de kan stå inde for at vise det. Jeg er selvfølgelig ikke enig, siger Rasmus Bruun.

- Hvorfor 'selvfølgelig'?

- Fordi jeg synes, det viste, hvad programmet netop gerne skulle kunne. Det skulle vise, hvad den slags - i dette tilfælde en joke om somaliere - gør. Her fik vi ved selvsyn at se, hvordan det påvirkede den, der blev lavet sjov med, så jeg synes, det viste, hvad programmet gik ud på, siger Rasmus Bruun.

Denne joke fik DR-optagelser til at gå helt galt

Han fortæller, at programmet ikke er endt som det, han troede, han skrev under på.

- Det var ikke det, jeg sagde ja til. Jeg sagde ja til et quizprogram om krænkelser, og havde jeg vidst, at jeg sagde ja til et debatprogram om krænkelser, så havde jeg ikke sagt ja. Men jeg endte med at blive ret glad for resultatet. Jeg plejer jo at undgå debatprogrammer, og så ender jeg som vært for et, smågriner han.

- Hvorfor ændrede programmet sig?

- Det er et stort emne, og for mange er tiden ikke til at tage det for useriøst og uhøjtideligt. Jeg tror, der er behov for, at man behandler det mere med respekt, for det er så forskelligt, hvad folk bliver krænket af nu om dage, der er behov for, at man ikke bliver alt for sjov omkring det, forklarer Rasmus Bruun.

Rasmus Bruun som en del af 'Den korte radioavis'. Foto: Jens Hartmann Schmidt

Har konfronteret DR

- Har du luftet dine tanker over for DR?

- Det har jeg, men de har fortalt mig, hvor de står, og jeg har fortalt dem, hvor jeg står. Det er ikke min beslutning, men det er jo heller ikke mig, der skal stå til ansvar, så det er fair nok.

- Har der været andre ting, der er blevet skåret væk?

- Ja, der er vist et program til, der ryger, men jeg kan ikke 100 procent sige hvorfor. Det flyttede sig vist for langt fra det, som programmet endte med at blive, og man havde briefet folk på samme måde som programmet med den somaliske kvinde. Man kan sige, at den tone de første programmer havde, det endte med at blive noget lidt andet senere hen, siger Rasmus Bruun og føjer en hurtig sætning ind:

- Vi skal også lige huske på, at den somaliske kvinde, det var ikke en pige, det var en voksen kvinde, og mig bekendt havde hun ikke noget problem med, at det blev vist. Det var deltagerne, der havde et problem med det.

Efter kontroversielt DR-show: Nu reagerer Huxi

Tv-værten glæder sig nu til at kunne lægge snakken om somalier-jokes bag sig og så småt kunne fokusere på andre ting ved programmet.

- Ja, og så må jeg lægge hovedet på blokken og være klar til at tage de slag, der måtte komme. Hvis det krænker folk, er det fint, og hvis de synes, det er blevet for tandløst, må jeg også tage de slag, siger Rasmus Bruun og runder humoristisk af:

- Men bortset fra det vil jeg sige, at jeg gør det utroligt godt. Jeg starter som quizvært og ender som debatvært, og den transformation er jeg fagligt godt tilfreds med.