Vært ude i tovene: Afslører selv shitstorms

Mads Aagaard: Jeg vil søge hjælp

Mads Aagaard Danielsen vil overfor Berlingske ikke kommentere de konkrete sager, men skriver i en besked:

'Jeg må skamfuldt erkende, at mit forvoksede ego og mit infantile temperament har betydet, at jeg ikke har været i stand til at indse karakteren af mine handlinger, før de blev fremlagt for mig på en gang. Den næste tid vil jeg søge hjælp hos professionelle og mine nærmeste', skriver han i en sms til Berlingske.

Ekstra Bladet har flere gange i den forløbende uge forsøgt at få en kommentar fra Mads Aagaard Danielsen.

Ekstra Bladet arbejder desuden på at få en kommentar fra DR, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Amalie Langballe og Nanna Balslev, der er to af de kvinder, der står frem og fortæller oplevelser om Mads Aagaard i Berlingske. De har ikke ønsket at fortælle yderligere om deres oplevelser.