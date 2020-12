Værtinde vækker opsigt: 'Hvad har hun taget?'

Lørdag aften stod i julens tegn i 'Vild med dans', og der var der især én, der var rigtig glad for.

Christiane Schaumburg-Müller var fra første sekund i julestemning og helt oppe at køre, og det var ikke noget, der gik ubemærket hen blandt Ekstra Bladets læsere og på Facebook-siden for 'Vild med dans'.

'Det bedste, bedste program. Men Christiane er da totalt overstadig, næsten ikke til at holde ud. Totalt overskruet og oppe i et gear, som næsten er uudholdeligt,' lød en af de mere negative kommentarer.

Andre syntes, det var forfriskende, men nogle spurgte ganske enkelt: 'Hvad har hun dog taget?'

Der var dog bare tale om en ekstremt juleglad 'Vild med dans'-vært. Hun var lykkelig over, at der langt om længe skulle afholdes TV2-programmet i december, fortalte Christiane Schaumburg-Müller, da Ekstra Bladet mødte hende efter showet.

- Det har nok været den bedste 'Vild med dans' i historien, jublede hun og fortsatte:

- Vi har aldrig lavet 'Vild med dans' på en lørdag eller med juletema, og vi slutter jo altid til sidst i november. Jeg har altid ønsket, at vi kom ind i julen og kunne have julestemning, og nu blev mit ønske opfyldt. Det har jo været den fedeste 'Vild med dans'.

Christiane Schaumburg-Müller og Sarah Grünewald styrede igen løjerne, da den stod på jul i 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

Hun fortalte også, hvad der for hende gør julen til noget helt specielt.

- Det er, at det er så hjertevarmt, kærligt og glædefyldt. Alle kan være med - store som små. Julen har ingen alder, og det er dét, der gør det helt specielt.

- Der var i hvert fald ingen seere, der var i tvivl om, at du er helt vild med jul ...

- Nå, var der ikke det? Det var godt, grinede Christiane og slog fast, at den store jule-stemning ikke først lige har ramt hende.

- Den ramte for en måned siden, fortsatte hun storgrinende.

Skruet ekstra op

Christiane Schaumburg-Müller fortalte samtidig, at hun normalt fejrer julen meget traditionelt.

- Men i år er der lige blevet skruet lidt ekstra op. Jeg startede meget tidligt med at pynte op og få juletræ. Der er mange ting qua den tid, vi lever i lige nu, der gør, at vi har hungret lidt efter denne glædesmåned og en tid, hvor vi faktisk fokuserer på at være sammen med dem, vi holder af.

I løbet af programmet lørdag aften fik Christiane Schaumburg-Müller afsløret, at hun har 16 kasser med julepynt, hvilket for en del danskere nok lyder af rigtig mange. 'Vild med dans'-rekorden har hun dog ikke, for Silas Holst fortalte, at han har 47 kasser.

- Ej, jeg tror ikke på ham. Det er mange kasser. Men han siger, at det er sandt, grinede hun.