Vandt 100.000: Sådan skal pengene bruges

Miriam Gardner vandt sangkonkurrencen 'All together now' og vil nu satse på musikken

Hun har båret på hemmeligheden i cirka et halvt år, men nu kan 50-årige Miriam Gardner endelig ånde lettet op og afsløre for omverdenen, at hun er vinder af Kanal 5-programmet 'All together now'.

Det står klart efter sangerinden gik hele vejen lørdag aften og sikrede sig ikke bare titlen, men også præmien på 100.000 kroner, som ganske passende skal investeres i karrieren.

- Jeg kunne enormt godt tænke mig at investere dem i at indspille noget musik, så de skal bruges på at prioritere musikken, hvilket også virker som en fornuftig måde at bruge dem på, fortæller Miriam Gardner til Ekstra Bladet.

All together now 'All together now' er et musikunderholdningsprogram, hvor håbefulde sangtalenter deltager og dyster om at vinde 100.000 kr. De optræder foran et 100-mand stort dommerpanel – bl.a. bestående af Joey Moe, Brødrene Olsen, Pernille Højmark, Maria Montell, Mike Tramp og Anna David. Det gælder om at få så mange dommere op af stolen som muligt, da hver dommer, som rejser sig op og synger med, tæller som en stemme til deltageren.

Hun har allerede fået et samarbejde op at stå med Nick Jones, der sidder i dommerpanelet.

- Vi er ved at skrive det, der forhåbentlig skal blive et hit. Roland Nielsen, der også sidder i panelet, har et studie, hvor han selv laver musik og skriver sange, og der er vi også i gang med et samarbejde. Jeg synes, det er en god start, siger en glad Miriam Gardner.

Miriam Gardner vandt Kanal 5-programmet 'All together now'. Foto: Per Arnesen

Sejren er et tegn

Hun ser sin sejr i programmet som et vink med en vognstang, og som et tegn på at hun skal satse på musikken i endnu højere grad, end hun gør nu, hvor hun har sit eget band og synger i gospelkor.

- Det er en form for bekræftelse på, at det er den retning, jeg skal gå. Det er ikke sådan, at jeg skifter totalt retning, men jeg vil gerne investere mere tid i at lave musik og i at være sanger, siger hun og tilføjer.

- Programmet har været med til at sætte skub i den drøm, jeg har haft længe om at udgive musik og mine egne sange i samarbejde med gode, dygtige folk, som inspirerer mig. Det er et startskud.

Dåbsattesten viser 50 år, men det mener hun ikke bør være en hindring.

- Måske det er lidt sent, men det er lige meget, for det er vel bedre sent end aldrig. Der sker så mange ting i verden, og der er en større åbenhed over for, hvem der får lov at komme frem. Nogle gange er det bare 'meant to be'. Jeg føler, at jeg er blevet givet en fantastisk mulighed, som jeg har tænkt mig at jagte, slutter hun af.