Vanvid for åben skærm: - Jeg skammer mig

Maria og Benjamin er på dybt vand økonomisk. Det skyldes især, at Benjamin har et alvorligt spilleproblem. Nu forsøger de at lave om på deres skrantende økonomi i 'Luksusfælden'

Kæresteparret Maria og Benjamin fra Frederiksberg i København er kun 22 år, men drømmer allerede om hus og børn.

For Marias vedkommende kan det kun gå for langsomt.

- Jeg har længe gerne villet være mor. Det er min største opgave her i livet, lyder det fra Maria i tirsdagens udgave af 'Luksusfælden'.

Men alt er ikke bare fryd og gammen. For både Benjamin og Maria bruger alle de penge, de har, og lidt til. Benjamin har oveni et spilleproblem, som han forsøger at skjule for sin kæreste.

Og da eksperterne, Sesilie Munk Stenderup og Kenneth Hansen, gennemgår parrets konti, opdager de, at Benjamin inden for det sidste år har spillet for næsten 200.000 og samtidig taget flere kviklån for at finansiere sin spillelyst.

- Jeg er god til at spille. Det er mere eller mindre hver dag, hvis jeg har penge på kontoen. Jeg bruger et sted mellem 3000-4000 kroner om måneden, vil jeg tro, lyder det fra Benjamin i programmet.

- Hvis jeg har tabt, vil jeg ned og vinde pengene tilbage. Hvis jeg har vundet, tænker jeg, at jeg godt kan spille lidt mere, siger han videre.

- Han drøfter det ikke med mig inden. Så det er svært at stoppe ham. Det er irriterende, lyder det fra en frustreret Maria.

Eksperterne bliver chokerede, da de ser, hvor mange penge Benjamin og Maria bruger på deres diversepost. Foto: Nent Group Danmark

Gambling er dog ikke parrets eneste udfordring. For hver eneste måned bruger de 28.600 kroner på mad og diverse. En del af pengene går til Benjamins spil, men også fastfood, udstyr til deres lille hund og Benjamins store kærlighed til FCK dræner deres konti.

- Det er helt sindssygt, lyder det fra Maria, da eksperterne konfronterer dem med deres økonomiske problemer.

- Jeg havde slet ikke regnet med, at det var så meget. Det er meget voldsomt. Jeg forstår ikke, hvordan man kan bruge så mange penge, siger hun videre.

Eksperterne kan samtidig konstatere, at Benjamin spiller for over 18.000 kroner om måneden i gennemsnit. Det får dem til at kræve, at han får hjælp for sin spilleafhængighed, udelukker sig selv for onlinespil og stopper med at optage kviklån.

- Det er totalt flovt. Det skræmmer mig, at jeg ikke har kunnet få det til at fungere. Der skal ske noget, før vi tænker på børn og større bolig, lyder det fra en frustreret Benjamin.

- Jeg har det ad helvede til. Jeg skammer mig rigtig meget. Maria er stadig meget skuffet over, at jeg har brugt så mange penge på det lort. Det er en hård dag, lyder det fra en ærlig Benjamin, der sammen med Maria hurtigt må indse, at drømmen om barn er langt ude i fremtiden, hvis ikke de får styr på deres økonomi.

Benjamin er ikke altid helt ærlig over for Maria i forhold til, hvor mange penge han spiller for. Foto: Nent Group Danmark

