Vanvittig biljagt på parkeringsplads

Hvis man kører over for rødt med en politibil holdende lige bag ved, må man også forvente at fange ordensmagtens opmærksomhed.

Det er præcis, hvad en bilist gør - ikke kun en, men to gange - i tirsdagens afsnit af Kanal 5-programmet 'Fanget på politiets kamera', hvor man er med politiet på patrulje i den danske trafik.

- Da den her bilist kører over for rødt for anden gang, så begynder man at overveje, om vi er på vej ud i en decideret biljagt, fortæller politiassistent Steen Erik Hansen om episoden, der, ganske som forudsagt, ender i en biljagt.

Da betjentene tænder for udrykningen, reagerer bilisten nemlig ved at trykke sømmet i bund og flygte ind på en trang parkeringsplads i et lukket område.

- Der er ingen smutveje, så det betyder altså, at der er nogen, som skal ud at løbe, lyder det fra politiassistent Christian Berthelsen.

I klippet ovenfor kan du se biljagten, som ender med at bilisten tager flugten til fods. Om det lykkes politiet at få fat i ham, kan du se i 'Fanget på politiets kamera' tirsdag klokken 20 på Kanal 5 og dplay.

I denne uges program møder man også denne bilist, der bliver taget i at køre for stærkt i en stjålet bil, uden kørekort og i narkopåvriket tilstand. Det resulterer i en enorm bøde.

