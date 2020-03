Vanvittig gæld i 'Luksusfælden': - Du kan blive anholdt når som helst

I tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden' kommer eksperterne på prøve, da de skal forsøge at hjælpe 45-årige Kevin, som bor i en gammel campingvogn på Vig Camping, efter han har måttet sande, at den gård, han boede på, var alt, alt for dyr.

I campingvognen bor han midt i rod og økonomisk kaos sammen med sine to sønner.

Men da 'Luksusfældens' eksperter besøger Kevin i campingvognen, får de et chok over, hvor galt det egentlig står til.

45-årige Kevin har nemlig en gæld på intet mindre end 983.000 kroner fordelt på 13 lån. Hele 670.000 af de kroner udgør gæld til Skattestyrelsen.

Afslører: Ville stikke af fra tv-program

Da det går op for Kevin, at han skylder så mange penge, går han i chok.

- Hold nu kæft. Det kan jeg aldrig nogensinde komme til at betale, siger han frustreret i programmet.

- Det er helt vanvittigt. Du har ingen aktier, siger ekspert Sesilie Munk Stenderup.

- Jeg ejer ingenting. Nu er jeg ikke sikker på, at jeg tror på det længere. Nu væltede det, siger Kevin videre.

Kevin har været nødt til at flytte ind i en rodet campingvogn, fordi han ikke havde råd til at betale for den gård, han tidligere boede på. Foto: Nordic Entertainment Group/TV3

Tag dig sammen

Den klagesang giver ekspert Carsten Linnemann dog ikke meget for.

- Du ser dig selv som et offer, og så længe du gør det, så kommer du ikke videre. Det bliver svært, men det betyder ikke, at du ikke kan få et ordentligt og godt liv. Men du skal tage dig sammen. Du er 45 år. Du har ansvar for to børn. Det er på tide, at du stempler ind, siger eksperten bestemt.

Eksperterne finder hurtigt ud af, at det stod værre til med Kevins gæld, end de umiddelbart troede. Foto: Nordic Entertainment Group/TV3

Men det er ikke alt. Kevin har nemlig valgt at ignorere en indkaldelse til fogedretten, og det kan ende med at få alvorlige konsekvenser for Kevin, der er selvstændig ejer af en virksomhed, der underviser i førstehjælp.

Fyret efter 'Luksusfælden': Sådan går det Dannie i dag

- Det brev fortæller os, at du kan blive anholdt når som helst og hevet ind i fogedretten. Det er fuldstændig vanvittigt, siger Carsten Linnemann.

- Tænk, hvis du bliver anholdt på et tidspunkt, når du er sammen med dine børn. Du skal gøre noget ved det nu, siger han videre.

Ekstra Bladet ville gerne have talt med Kevin om, hvordan det går ham i dag, men han har desværre ikke ønsket at stille op til interview.

Hvordan det går Kevin, kan du se klokken 20 på TV3 og Viaplay.