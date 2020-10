Vanvittig gæld: Nu er alt forandret

I tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden' besøger eksperterne Anders og Maria i Munkebo, som har en kæmpe gæld.

Anders har en fortid som kriminel og har haft et stort forbrug af stoffer.

I dag - flere måneder efter - er parret dog i gang med at betale deres regninger.

- Vi følger deres anvisninger og tager en dag ad gangen, siger Anders til Ekstra Bladet.

Slut med hotdogs

Da han deltog i 'Luksusfælden' brugte Anders 2700 kroner om måneden på at købe franske hotdogs og diverse snacks på tankstationer.

Samtidig havde han ubetalte regninger for et lignende månedligt beløb til børnebidrag.

- Jeg har ikke betalt børnebidrag, fordi - altså - jeg har aldrig tænkt over det, siger han i tirsdagens udsendelse.

Nu fortæller Anders, at han i dag kører forbi tankstationerne uden at stoppe.

- Det er jo bare at køre forbi, og så smøre sig en madpakke i stedet for at købe en sandwich og to Red Bull, siger han.

Han fortæller også, at han nu er begyndt at betale sit børnebidrag.

- Alt bliver betalt den første, siger Anders.

Tiltrængt spark i løgene

Anders er meget taknemmelig for den hjælp, han og Maria har fået i 'Luksusfælden'.

- Det er vel nok bare et spark i løgene, siger han og fortsætter:

- At blive skubbet i den rigtige retning og få at vide, sådan skal du gøre, og dem skal du kontakte.

- De har hjulpet os helt vildt - specielt mig, siger Anders.

Anders og Maria med 'Luksusfældens'-eksperter. Foto: Nent Group Danmark

Det er derfor et noget mere bekymringsfrit liv, Anders og Maria lever i dag.

- Vi har penge på kontoen og skal ikke være bange for, at der kommer en eller anden ekstraregning, fordi tingene bare kører, siger Anders.

Babyplaner

Maria og Anders er stadig sammen i dag og hjælper hinanden med at få økonomien på rette kurs.

- Vi passer vores hverdag, lægger madplaner og får tingene til at fungere, fortæller han.

- Det er egentlig ikke så svært. Jeg vil næsten sige, at det er nemmere end det andet.

Fra et tidligere forhold har Anders to sønner, og han fortæller, at parret har snakket om at få børn.

- Men lige nu er vi enige om, at vi ikke skal. Så får vi se i fremtiden - den er da åben, siger han.

