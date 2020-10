Vanvittig gæld: Nu er alt fuldstændig forandret

'Luksusfælden'-eksperterne Kenneth Hansen og Sesilie Munk Stenderup spærrede øjnene op, da de i tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden' besøgte 35-årige Dennis fra Sakskøbing.

Hurtigt kunne de konstatere, at det stod helt galt til hos Dennis, der havde en gæld på intet mindre end 1,3 millioner kroner, som han blandt andet havde skabt via forbrugslån, lån på kredit, gæld til familie og venner samt en stor gæld til det offentlige.

Får penge af mor til husleje: Bruger dem på slik og sodavand

Men nu - et par måneder efter optagelserne - er det hele vendt for Dennis, der har fået langt bedre styr på sin økonomi med kyndig hjælp fra eksperterne.

- Jeg passer mine ting og har gjort, hvad jeg har aftalt med eksperterne, så det kører, siger Dennis til Ekstra Bladet.

- Jeg fortsætter med at betale til det, jeg skal, og lægge til side. Så jeg har for første gang i meget lang tid en opsparing og har penge til hele måneden. Så jeg er glad og tilfreds.

Ifølge Dennis har han fået langt bedre styr på sin økonomi. Foto: Nent Group Danmark

- Hvordan har det været at lægge dit liv om på den måde?

- Det har været både svært og nemt. Nemt på den måde at man kan se fra dag til dag, at det hjælper en, og så får man motivation. Men det har også været meget grænseoverskridende og svært at skulle vænne sig til at have andre vaner, siger han og fortsætter:

- Der er selvfølgelig nogle friheder, man ikke har mere. Men det her er samtidig en meget rarere måde at bruge sine penge på.

Går meget bedre

Også forholdet til kæresten Pernille, der vaklede en del under 'Luksusfælden', går godt den dag i dag.

- Det går godt. Vi er stadig sammen, og det hele går, som det skal. Vi drømmer om en fremtid sammen og at få børn, inden vi bliver gamle og grå, og vi er begge i meget bedre humør.

Vanvittig gæld: Nu er alt forandret

Selvom det for Dennis har været grænseoverskridende at være med i 'Luksusfælden' og især at skulle se sig selv på skærmen, synes han, at det har været det hele værd.

- Det var grænseoverskridende. Det var underligt at lukke fremmede mennesker ind i ens hjem, som talte til en, som om de kendte en, og det er endnu mere grænseoverskridende at skulle se sig selv på skærmen, siger han og fortsætter:

- Men når det så er sagt, så var det et los bagi, og det var virkelig det, jeg havde brug for.

Derfor er Dennis også fuld af forhåbning for fremtiden.

- Det hele er stadig meget nyt, og der går en tid, før jeg kan mærke det. Der går jo stadig 18 år, før jeg er gældfri, men jeg har betalt mig ud af RKI, jeg har undgået at komme i Fogedretten, og jeg har ingen røde felter tilbage, så det hele er ved at være på rette spor.