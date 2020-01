Vanvittig trekant på tv: - Slet ikke fedt

Det gik vildt for sig under lagnerne i tirsdagens afsnit af 'Paradise Hotel'

Der var for alvor lummer stemning på 'Paradise Hotel', da gæsterne skulle i seng efter festlighederne i tirsdagens afsnit.

Selvom Freja og Daniel havde sagt godnat med hede kys, og Sarah og Tobias også sendte flirtende blikke, endte det med, at Freja, Sarah og Oliver, der lige er tjekket ind på hotellet, havde en trekant i nattens mørke.

Næste morgen var især Sarah led ved situationen, da hun var bekymret for, hvad Tobias ville tænke. Hun var nemlig uvidende om, at Tobias selv havde haft sex med Julie i løbet af natten.

Det viser sig dog, at Sarah også havde en anden grund til, at hun morgenen efter helst ville være foruden trekanten:

- Jeg fortrød det rigtig meget dagen efter. En ting er at have sex på tv, men en trekant - det er altså lige voldsomt nok til at blive filmet, synes jeg. Så det var ikke så fedt. Jeg tænkte bare ikke over det i momentet, da vi alle var ret fulde. Så det skete bare, forklarer hun til Ekstra Bladet, men fortsætter så:

- Jeg har det dog okay nu med, at folk skal se det på tv. Sket er sket. Jeg er lidt spændt på, hvad min mor siger til det, når hun ser det, for jeg har ikke fortalt hende, at det skete. Men måske hun bare ikke kommenterer det.

Der er vist ingen tvivl om, at der blev givet fuld gas til tirsdagens fest.

En, der til gengæld ikke fortrød trekanten dagen derpå, er Oliver:

- Vi var jo stive, så det skete egentlig bare. Mens pigerne var lidt pressede over det, havde jeg det fint med det. Det var da grineren. Jeg var bare glad for at blive taget så godt imod af pigerne. Jeg fik bestemt en god velkomst, griner han og tilføjer:

- Jeg har det også fint med at have sex på tv, da det jo ikke er første gang, det er sket. Det er da lidt akavet nu, hvor jeg ligger og ser det med min kæreste, men det er jo bare sådan, det er. Vi kigger væk i programmet, når hinanden har sex. Det får vi ikke noget ud af at se.

Deler stor nyhed: - Den bedste følelse

'Jeg burde have fortalt det'

Heller ikke Freja havde det dårligt med, at hun havde været sammen med Oliver og Sarah, på trods af hun havde en flirt med Daniel. Én ting fortryder hun dog.

- Det var noget, der skete i fuldskab og ikke noget, der betød noget. Jeg fortrød det ikke efterfølgende, da Daniel og jeg jo ikke var et par, så på den måde måtte jeg jo lidt gøre, hvad jeg ville. Mere seriøst var det ikke mellem os. Jeg ville også have haft det fint nok med det, hvis det var omvendt, starter hun og uddyber:

- Jeg fortrød dog meget, at jeg ikke var ærlig over for ham med det samme og fortalte ham om, at det var sket. Det var jo ikke, fordi jeg ville holde det hemmeligt, men fordi jeg bare ville sige det senere, hvilket jeg jo også gjorde. Men set i bakspejlet skulle jeg bare have sagt det med det samme, selvom jeg ikke kunne se problemet i, at jeg kom og sagde det til ham lidt senere på dagen.

Da Ekstra Bladet taler med Daniel, slår han fast, at han intet problem havde med, at Freja havde en trekant. Han havde dog et problem med, at hun ikke fortalte ham det.

- Freja og jeg havde selvfølgelig lidt en flirt kørende, men vi var jo ikke et par. Derfor havde jeg det personligt sådan, at hun gerne måtte være sammen med andre. Hun burde bare have været ærlig og sagt det til mig som det første næste morgen. For mig er det vigtigt at være ærlig, og det var hun ikke, hvilket er det, der gør, at jeg slet ikke synes, det er cool. Jeg kunne også selv have fundet på at have været sammen med en anden, men så ville jeg have fortalt Freja det, lyder det fra ham.

